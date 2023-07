Rolês em Curitiba: Piscina aquecida, carrinhos hoverkart, filmes e lutas medievais

HoverKart no Mercado Municipal de Curitiba é uma opção para o fim de semana (Franklin de Freitas)

Mais uma vez, Curitiba segue cheia de atrações para aproveitar o final de semana. Entre piscinas aquecidas, carrinhos hoverkart, infindáveis festivais e brinquedos diferentes, os turistas e moradores podem se divertir mesmo no frio da capital. Na série Rolê Curitiba, que vai ao ar toda semana, o Bem Paraná separou algumas dessas diversões espalhadas pela cidade.

Espectáculo “A Aforista”

A AFORISTA, Cia Stavis-Damaceno. (Créd. Renato Mangolin)

De 12 a 30 de julho, Curitiba recebe o espetáculo “A Aforista”, do dramaturgo e diretor Marcos Damaceno. As apresentações ocorrem no Teatro Zé Maria Santos, de quarta-feira a sábado, às 20h, e aos domingos, às 19h. A peça traz à cena uma mulher, vivida pela premiada Rosana Stavis, caminhando sem parar em direção ao enterro de um antigo amigo da faculdade de música. Enquanto caminha, pensamentos vão da plenitude da realização ao fracasso fatal.

3º Festival Esotérico Místico e Medieval Universo

Festival terá demonstração de luta (Divulgação/escola Grifo de Fogo)

O 3º Festival Esotérico Místico e Medieval Universo (FEMMU) acontece nos dias 15 e 16 de julho, no clube Dom Pedro II. Com mais de 150 expositores, o FEMMU promete surpreender novamente os visitantes com uma atmosfera envolvente. Desde apresentações de danças temáticas e músicas até oficinas de arco e flecha e arremesso de machado. Também haverá espaço Terapêutico e Oraculista para o atendimento, com várias técnicas e oráculos.

Festival Saci

Diversão de graça: festival Saci traz filmes de animação gratuitos para crianças no Cine Passeio e Teatro da Vila. – Na imagem, OINK (Filme abertura). Foto: Divulgação

A segunda edição do Festival Internacional de Cinema Infantil, o Saci, começou na última quinta (13), mas continua até o dia 23 de julho e passa por dois espaços da Fundação Cultural de Curitiba: Teatro da Vila (CIC) e o Cine Passeio. Nesses dois locais as sessões são gratuitas. O Saci acontece também no Museu Oscar Niemeyer com sessões pagas. O festival promove filmes e animações para o público infantil. Nos dez dias de Saci serão exibidos mais de 40 obras diferentes, de diversas nacionalidades, como Espanha, França e Canadá, além de outros países.

Últimos dias do Festival de Inverno

Apresentações do Gran Circo Stopim serão no sábado e domingo (Foto: Divulgação Cia dos Palhaços)

O Festival de Inverno está em sua 11ª edição e traz muitas atrações gastronômicas e culturais gratuitas até domingo, dia 16. Elas incluem caminhadas guiadas, workshops de drinks de inverno e café, apresentações de dança, circo, música e um circuito de sopas a preço fixo de R$ 23,90.

Patinação no gelo no Shopping Estação

Pista foi montada na praça de eventos (Foto: Lorena Oliva Ramos)

Para adultos e crianças se divertirem juntos, o Shopping Estação acaba de inaugurar uma grande pista de patinação no gelo com 180 m². A patinação está liberada para adultos e crianças maiores de cinco anos. Os valores variam entre R$50,00 para cada sessão de 30 minutos; R$70,00 para cada sessão de 60 minutos; e R$135,00 o Combo Família.

Aquaboat e outras atrações no Shopping Mueller

Foto: Franklin de Freitas

O Shopping Mueller combina a nostalgia do Aqua Boat com a modernidade da Arena Games, além das emoções da Montanha-Russa Kids e do Mini Kart Radical. São quatro atrações diferentes para garantir a diversão de toda a família. As atrações ficam nos pisos L4 e G4.

Piscinas de graça em Curitiba

Foto: Daniel Castellano / SMCS

Todos os sábados, os curitibanos poderão aproveitar as piscinas e atividades disponíveis em diversos locais estrategicamente escolhidos pela Prefeitura. As piscinas ficarão disponíveis das 13h30 às 17h15, permitindo que as pessoas se divirtam mesmo no frio curitibano, já que todas são aquecidas.

Sessão adaptada para autistas na Cinemateca de Curitiba

No dia 16 de julho, a Cinemateca de Curitiba apresenta mais uma sessão de cinema adaptado para pessoas com transtorno do espectro autista e diagnósticos associados. A sessão está marcada para às 16h, com o filme infanto-juvenil Didi – O caçador de tesouros. Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados antecipadamente pelo link: http://bit.ly/cinemateaparacriancas.

Alumia!, um espetáculo para crianças

Apresentações acontecem no Teatro Enio Carvalho, Rua Mateus Leme, 990 (Foto Alumia)

Alumia! foi inteiramente criado de forma colaborativa. A dramaturgia desenvolveu como foco central o modo de elaborar o medo e, assim, naturalizá-lo ludicamente. Acontece no Teatro Enio Carvalho, de 15 a 30 de julho, aos sábados e domingos, às 16h. Os ingressos são R$40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia).

Hoverkart no Mercado Municipal Capão Raso

Brinquedos ficam até 29 de julho no Capão Raso (Divulgação/SMCS)

Desde a última segunda-feira (10) até 29 de julho, a criançada pode andar de hoverkart no espaço indoor especialmente montado para diversão dos pequenos. O carrinho hoverkart é um brinquedo seguro e de fácil manuseio. Com 2 alças para controlar a velocidade e a direção, tem manoplas acolchoadas e um sistema que permite ir para frente, para trás e para os lados.

Dino Park no Shopping Ventura

Diversão nas férias de julho (Foto: Carol Ferraz)

O Ventura Shopping está com uma novidade para férias de inverno. Localizado na praça de eventos, o ‘Dino Park’, convida as famílias com crianças em idade entre 01 e 09 anos a participar de atividades focadas para esta faixa etária, como ‘Cama Elástica”, ‘Escorrega’, ‘Piscina de Bolinhas’ e ‘Atividades para Colorir’, tudo inserido em um ambiente decorado em que o personagem principal é um’ brinquedão’ que é a alegria da criançada, o famoso dinossauro – Dino.

Dia Mundial do Rock no Hard Rock Café

Dia Mundial do Rock reúne centenas de amantes do Rock no Hard Rock Café, em Curitiba. (Foto: Nay Klym)

O Hard Rock Café Curitiba realizará no dia 15 julho 14 horas de evento com mais de 40 atrações, o Café reunirá artistas autorais e covers. Entre as atrações confirmadas estão Supla e os Punks

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte:www.bemparana.com.br