“Dentes sensíveis? Descubra por que a dor ao tomar algo gelado é tão intensa!”

Sentir dor no dente ao consumir algo muito gelado, como um sorvete, por exemplo, é algo que muitas pessoas já experimentaram. Para aqueles que têm dentes sensíveis, tomar algo gelado pode ser ainda mais doloroso.

A sensação de dor ocorre quando o frio do alimento atinge a polpa dos dentes, onde estão localizadas as terminações nervosas. Dessa forma, o sistema nervoso central, como um mecanismo de alerta, provoca a dor para sinalizar que aquela situação não é adequada.

Pessoas com cáries sentem dor ao consumir algo gelado com mais frequência. Isso acontece porque as bactérias destroem o esmalte do dente, que é um isolante térmico importante. Além disso, a retração da gengiva expõe a raiz do dente, tornando a polpa mais vulnerável às mudanças de temperatura.