Homem de 57 anos morre atropelado após tentar atravessar Contorno Sul em Curitiba

Homem de 57 anos morre atropelado em trecho do Contorno Sul

No final da manhã deste domingo (13), um homem de 57 anos foi atropelado por um veículo Polo enquanto tentava atravessar o Contorno Sul, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Infelizmente, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acredita-se que o homem estava alcoolizado, pois uma garrafa de aguardente foi encontrada próxima aos seus pertences.

Acidente ocorreu durante tentativa de travessia

O cunhado do motorista do Polo, Anderson Pereira, relatou que o veículo estava trafegando normalmente quando o homem tentou atravessar a rua, mas decidiu voltar no meio do caminho. Infelizmente, nesse momento ocorreu a colisão, e o carro acabou atingindo a vítima. O motorista estava sozinho no veículo e retornava para casa, vindo de Almirante Tamandaré em direção ao Boqueirão.

Anderson Pereira também mencionou que seu cunhado ficou em estado de choque com o ocorrido, e ele e sua esposa estão dando todo o suporte necessário para acalmá-lo e auxiliá-lo com as providências.

Polícia Militar sinaliza o trecho do acidente

O soldado Almeida, do 20º Batalhão da Polícia Militar, estava em patrulhamento na região quando se deparou com o corpo na via. A equipe policial prontamente parou para sinalizar o trecho do Contorno Sul e acionou os órgãos competentes. Segundo o condutor do veículo, ele estava dentro do limite de velocidade da via e se deparou com o pedestre passando em alta velocidade, sem olhar para os lados. Infelizmente, o motorista não conseguiu frear a tempo e evitar a colisão.

PRF investiga o acidente

O agente Wilson, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), também comentou sobre o acidente e alegações do motorista. Ele mencionou que o condutor afirmou que o pedestre atravessou subitamente na estrada, impossibilitando qualquer reação de frear o veículo. O motorista não apresentou sinais de embriaguez, porém a vítima, possivelmente um andarilho, tinha uma garrafa de aguardente vazia próxima a seus pertences, o que indica que ele poderia estar alcoolizado.

O condutor do Polo realizou o teste do bafômetro, que não detectou ingestão de bebida alcoólica. Mesmo assim, de acordo com a lei, ele foi encaminhado à Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) para prestar depoimento. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo do homem.

