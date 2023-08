Campanha Solidária Condor beneficia 28 instituições do PR e SC

Está em andamento a 17ª edição da Campanha Solidária Condor, que vai ajudar 28 instituições beneficentes do Paraná e Santa Catarina. Até o dia 10 de setembro, parte da venda dos produtos anunciados nos tabloides específicos da campanha será revertida em vales-compras, destinados às instituições participantes, que poderão ser trocados por alimentos, produtos de higiene e limpeza, itens de bazar, roupas e até mesmo eletrodomésticos em qualquer uma das lojas do Condor.

Essa campanha é viabilizada por meio do Instituto Joanir Zonta, em uma colaboração envolvendo a Rede Condor, seus clientes e fornecedores. Nas últimas 16 edições, mais de R$ 5,8 milhões foram doados para 340 entidades.

“Há 17 anos, idealizamos essa campanha com o objetivo de auxiliar as instituições beneficentes que enfrentam desafios diários para desempenhar um papel social essencial em benefício dos mais necessitados”. Sandra Zonta, presidente do Instituto Joanir Zonta

Uma das instituições beneficiadas no ano passado foi o Instituto Compliance Afro-indígena Socioassistencial (Icais), que tem utilizado os vales-compras para fornecer alimentos às comunidades atendidas por eles. “O Condor, por meio do Instituto Joanir Zonta, fez a diferença na vida de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social que são assistidas por nossa instituição. Essa parceria foi uma das mais significativas que já tivemos nos últimos 15 anos, desde o início de nossos trabalhos. Por isso, ressalto que a Campanha Solidária tem um impacto social extremamente positivo e deve servir de referência para que outras empresas sigam esse exemplo”, destaca Alexandre Cézar, voluntário do Icais.

Para conhecer as instituições beneficiadas neste ano, acesse o site www.campanhasolidariacondor.com.br.

