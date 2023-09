Caminhões com carga perigosa são interceptados e multados na linha verde

A Defesa Civil de Curitiba deflagrou na manhã desta quinta-feira (31/8) uma operação para fiscalizar o transporte de carga perigosa na Linha Verde, no Pinheirinho. A ação preventiva visa evitar emergências e orientar condutores e empresas.

Durante a fiscalização, nove caminhões que transportavam produtos perigosos foram abordados, sendo que cinco deles foram notificados pela Agência Nacional de Transportes Terrestre (ANTT) por apresentarem irregularidades. Houve também três notificações expedidas pela Superintendência de Trânsito e outras três pelo Conselho Regional de Química do Paraná (CRQ).

O guarda municipal Rodrigo Alípio, chefe de operações da Defesa Civil de Curitiba, explica que essa é essa é a segunda vez que a operação é realizada na Linha Verde.

“A Linha Verde é um trecho urbano de uma rodovia federal que possui um alto fluxo de veículos de transporte de carga, incluindo produtos perigosos. Procuramos manter uma regularidade de ações para prevenir acidentes e garantir a segurança das pessoas”. Afirmou Alípio

Entre os itens fiscalizados estão a documentação necessária para esse tipo de transporte, as condições do veículo e de armazenamento da carga, a sinalização de acordo com a norma, a existência de equipamentos de proteção individual e para situações de emergência.

Além da Defesa Civil, equipes da Guarda Municipal e da Superintendência de Trânsito (Setran) participaram da fiscalização que envolveu ainda a Agência Nacional de Transportes Terrestre (ANTT), o Conselho Regional de Química do Paraná (CRQ) e o Corpo de Bombeiros, totalizando cerca de 20 profissionais fiscalizadores.