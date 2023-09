Furacão empata com Atlético MG na Arena

Reportagem: Admilson Leme | Direto Ligga Arena

O Athletico-PR, empatou com o Atlético-MG, por 1×1, na tarde deste sábado (02/09), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 22° rodada do Brasileirão.

Primeiro Tempo

O jogo começou muito movimento por parte da forte pressão do sistema ofensivo do Atlético de Minas, que chegou com otimas oportunidades no minutos iniciais de jogo, no 1 minuto Arana ja fez o bom goleiro Léo Link se esticar todo e Cristian Pavón aos 5 minutos, fez o goleiro Léo Link fazer uma importante defesa.

No lance seguinte após um ótimo cruzamento de Pedrinho, Paulinho de cabeça abriu o placar do jogo.

O Athletico conseguiu chegar pela primeira vez aos 12 minutos, após cabeçada de Erick.

O Athletico-PR só esboçou uma reação mais efetiva aos 33 minutos, após cobrança de escanteio de Vitor Bueno, Thiago Heleno, cabeceou para grande defesa de Everson. O Furacão ainda tentou empate no primeiro tempo com Vitor Bueno com um belo chute aos 34 minutos que fez o goleiro do galo se esticar para evitar o gol, e Fernandinho com chute de fora da área.

Segundo Tempo

No retorno para o segundo tempo o técnico Wesley Carvalho, que saiu no final do primeiro tempo, sobre vaias e muita reclamação da torcida, fez duas substituições no Athletico, Cuello e Zapelli entraram no lugares de Rômulo e Vidal.

As mudanças deram um combustível a mais no jogo e o Athletico começou a chegar com mais perigo ao gol do visitante, após cruzamento de Cuello, Madson cabeceou, e o goleiro Everson fez uma bonita e difícil defesa. No rebote Zapelli chutou forte mas a bola foi desviada após bater em Vitor Roque.

Aos 10 minutos, Vitor Bueno cobrou uma falta e obrigou o goleiro do galo a fazer mais uma grande defesa.

Aos 33 minutos, Zapelli fez um um ótimo passe para Vitor Roque que não desperdiçou a oportunidade e marcou seu 11° gols no Brasileirão, sendo o vice artilheiro da competição.

O jogo estava bem pegado e com o gol o Athletico ia para cima em busca da virada. Porém aos 36 minutos Fernandinho, cometeu falta em lance com Saravia e tomou o segundo cartão amarelo, e sendo expulso de jogo.

Mesmo com um jogador a menos o Athletico ainda tentou virar o jogo, mas não havia mais tempo e o empate persistiu.

Classificação

Com o resultado, o Athletico foi para 34 pontos, permanecendo fora do G-6, na 7° posição. Enquanto o Galo foi para 31 pontos e estão em 9° posição.

Próximo Jogos

O Athletico-PR volta a campo após a data FIFA, no dia 13/09, contra o Flamengo no estádio Kleber José de Andrade, em Cariacica, no estado do Espírito Santo. E o Atlético MG recebe o líder Botafogo no dia 16/09, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

Athletico 1 x 1 Atlético-MG

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR).

Data: 02 de setembro de 2023 (domingo).

Horário: 16h (horário de Brasília).

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP) apitou a partida, com auxílio dos assistentes Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP).

Athletico: Léo Linck; Madson, Cacá, Thiago Heleno e Esquível; Fernandinho, Erick (Alex Santana) e Vidal (Zapelli); Vitor Bueno (Pablo), Rômulo (Cuello) e Vitor Roque

Técnico: Wesley Carvalho

Atlético-MG: Everson; Mariano (Alisson), Bruno Fuchs (Réver), Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Edenilson e Pedrinho (Patrick); Pavón (Saravia), Hulk (Alan Kardec) e Paulinho

Técnico: Felipão

Gols: Paulinho e Vitor Roque

Cartões amarelos: Fernandinho; Vitor Roque; Everson; Hulk e Jemerson.

Cartão vermelho: Fernandinho

Público: 18.009 total

Renda: R$ 657.175,00.