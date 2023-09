E AI Inteligência Artificial? Navegando entre A.I. e Natural Intelligence (N.I.)

E ai Inteligência Artificial?

Vamos navegar entre a IA e a inteligência natural. O que o homem levou para a máquina aperfeiçoar e a inteligência natural de nós seres racionais.

A presença da IA em nossa vida “normal”.

Neste comentário a intenção é acompanhar a explosão desta revolução no mundo da informação e da pesquisa discutindo e seguindo a capacidade de criação, a criatividade, a possibilidade da autodeterminação da IA e todos os caminhos que ela vem abrindo ou desenrolando no emaranhado dos diversos caminhos e possibilidades dos algoritmos.

Completo a reflexão com a presença de uma análise ou apresentação da natural capacidade de nós homens e mulheres, racionais criadores deste complexo processo que deve revolucionar o conhecimento humano.