Curitiba já está iluminada de Natal e público pode aproveitar decorações pela cidade

O Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2023 iniciou, nesta quarta-feira (22/11), marcando o começo da maior programação natalina do Brasil, o que exigirá do público uma verdadeira maratona. Grandes atrações e decorações da cidade já estão iluminadas, proporcionando a moradores e turistas a oportunidade de aproveitar ao máximo cada experiência.

“Nossa Curitiba já está no clima de Natal, com decorações e experiências que são um convite para que curitibanos e visitantes possam com suas famílias conhecer ou redescobrir os espaços públicos no Centro e bairros”, afirma o prefeito Rafael Greca.

A cidade já se encontra repleta de atrações encantadoras prontas para receber curitibanos e turistas. O Passeio Público, o Carrossel do Shopping Mueller, a grandiosa estrela de Belém e outras decorações patrocinadas pela Ademicon no Jardim Botânico, o Caminho de Luz da Ligga no Parque Barigui, e a imponente Árvore de Luz de 22 metros do ParkShoppingBarigüi são apenas algumas das maravilhas que já esperam pelo público.

No bairro Pilarzinho, a Escola de Sustentabilidade, no Bosque Zaninelli, a deslumbrante decoração da Floresta Encantada Electrolux. A floresta pode ser visitada diariamente, das 8h às 22h, até o dia 23 de dezembro. Durante as noites, a mágica acontece com milhares de luzes que contornam toda a arquitetura de madeira do bosque, destacando as formas orgânicas. Nos fins de semana, a tecnologia entra em cena com shows de projeções de imagens no paredão da antiga pedreira que circunda o lago do bosque.

Na Praça Afonso Botelho, a decoração patrocinada pela Ligga e Club Athletico Paranaense já está disponível para contemplação e fotos. O Palco Arena, parte das atividades da praça, começa a funcionar no primeiro final de semana do calendário natalino de Curitiba, apresentando bandas e músicos locais.

As tradicionais decorações, como a Árvore de Natal da Volvo na rotatória do Centro Cívico e as Estações de Luz da Uninter ao longo do corredor de transporte da Avenida Sete de Setembro, também já iluminam e enfeitam a cidade.

Nesta quinta-feira, 23 de novembro, o Natal de Curitiba atinge novas alturas com a estreia da roda-gigante iluminada O Boticário, instalada no Calçadão da Rua XV de Novembro. O brinquedo, que mudou de local neste ano, estreará às 20h30 com um espetáculo encenado nas cabines da roda-gigante em movimento. O espetáculo terá mais duas sessões: sexta e sábado (24 e 25/11), às 20h15.

Na Avenida Mário Tourinho, o Jardinete Heitor Gurgel do Amaral Valente Netto, no bairro Campina do Siqueira, apresenta a tradicional decoração instagramável. A escultura de madeira, em formato de pinheiro e iluminada em seus 10 metros de altura, cria um efeito visual impressionante para quem circula pela via, com patrocínio do Consórcio Servopa.

Além da deslumbrante decoração que permanecerá até 7 de janeiro, a programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2023 oferece mais de 100 atrações. Espetáculos natalinos terão estreias específicas, incluindo o Auto do Presépio de Natal que abre a programação, a ópera no Memorial Paranista, o encantador balé O Quebra-Nozes nas Ruínas de São Francisco, entre outros.



A Prefeitura de Curitiba promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2023 com o patrocínio das empresas Electrolux, Ligga, Ademicon, Shopping Mueller, O Boticário, Uninter, ParkShopping Barigui, Club Athletico Paranaense, Servopa, Volvo, Hard Rock Café, AirPromo, Midialand e Banco do Brasil. A decoração poderá ser apreciada até 7 de janeiro. A programação completa do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2023 pode ser consultada no site natal.curitiba.pr.gov.br