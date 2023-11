“Descoberta chocante: Ex-marido encontra mulher morta em sua própria casa”

Polícia investiga morte de mulher em Curitiba

A polícia está investigando a morte de uma mulher em Curitiba. Segundo informações, o ex-marido da vítima a encontrou sem vida na residência onde ela morava, localizada no bairro Xaxim.

Detalhes do caso

De acordo com o advogado da família, Jackson, a vítima, identificada como Suely, foi encontrada morta pelo ex-marido. A polícia está trabalhando para esclarecer as circunstâncias do ocorrido e determinar a causa da morte.

Investigação em andamento

A polícia está realizando diligências e coletando evidências para auxiliar nas investigações. Ainda não há informações sobre suspeitos ou motivação para o crime.

