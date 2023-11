1º Workshop de Maturidade Tecnológica de Biotecnologia na Saúde promove debates sobre inovação e propriedade intelectual

Workshop de Maturidade Tecnológica de Biotecnologia na Saúde

No dia de hoje, o Instituto de Tecnologia do Paraná e o Sistema Federação das Indústrias do Paraná realizaram o 1º Workshop de Maturidade Tecnológica de Biotecnologia na Saúde. O evento teve como objetivo apresentar cenários e tendências na área de biotecnologia. O encontro ocorreu no auditório do Tecpar, câmpus CIC, em Curitiba.

Desde 2021, o Instituto de Tecnologia do Paraná e o Sistema Federação das Indústrias do Paraná são parceiros na elaboração do projeto Roadmap Biotecnologia 2031, que visa mapear os caminhos para a construção da inovação no setor de Biotecnologia no Paraná. O Tecpar é responsável por coordenar as atividades de biotecnologia relacionadas ao segmento de saúde.

Abertura do Workshop

O diretor Industrial da Saúde do Instituto, Iram de Rezende, abriu o evento destacando a importância da maturidade tecnológica no desenvolvimento de novos produtos, levando em consideração as legislações e normas vigentes no país.

Lucio Kamiji, diretor da Fiep e coordenador do Conselho Temático de Inovação para a Indústria, ressaltou que a construção de um ambiente inovador voltado à biotecnologia terá um impacto significativo na qualidade de vida dos cidadãos.

Mesa Redonda: Propriedade Intelectual na Biotecnologia

Um dos momentos de destaque do workshop foi a mesa redonda sobre propriedade intelectual na biotecnologia. O analista de Tecnologia e Inovação do Tecpar, Marcus Julius Zanon, mediou o debate, abordando temas como processo de obtenção de propriedade intelectual, tipos de propriedades intelectuais de produtos, tendências atuais, estratégias de gestão de portfólio de patentes e o processo de litígio de patentes.

O pesquisador especialista em Bioprocessos, Biologia e Bioquímica, Carlos Ricardo Soccol, professor da Universidade Federal do Paraná, compartilhou dados relevantes sobre a propriedade intelectual. Enquanto na China, em 2022, houve um milhão e 500 mil pedidos de patentes, no Brasil foram registrados apenas 24 mil.

Fernando Tavares Consoni, pesquisador do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, enfatizou a importância da propriedade intelectual para a inovação na indústria biotecnológica.

Público-Alvo

O workshop foi direcionado a profissionais que atuam em pesquisa e projetos relacionados à área de biotecnologia em saúde, além de empreendedores e startups.

