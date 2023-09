Casa China expande para o Norte do Paraná com inauguração em Londrina

Londrina foi escolhida para marcar a expansão do Grupo Casa China para o Norte do Paraná. A inauguração da loja será dia 05 de setembro, às 9h, e registra um marco na trajetória da empresa, que está há 25 anos no mercado e é considerada a maior rede de utilidades domésticas do Paraná e uma das maiores do Brasil. A nova unidade gerou 40 empregos diretos, com contratações exclusivas de moradores de Londrina, e está localizada em um ponto estratégico no centro da cidade, na Rua Minas Gerais, 261.

Esta é a 62ª loja do grupo, que conta com um quadro de quase mil colaboradores e está presente no Paraná e Santa Catarina. Segundo o CEO da empresa, Douglas Nomura, a inauguração em Londrina faz parte do plano de expansão da empresa. “Queremos ampliar a nossa atuação no estado e começar a atender novas regiões. A escolha do município veio em função de Londrina ser a segunda maior cidade do Paraná e ter um grande potencial para uma mega loja nos moldes que projetamos. Estamos muito felizes com esse marco histórico em nossa empresa, que será responsável pela geração de renda e emprego em Londrina e região”.

Em uma área de 3 mil m², sendo 2.000 m² de área de vendas, a Casa China Londrina abrirá de domingo a domingo, terá 11 checkouts e um amplo mix de 100 mil itens, entre utilidades domésticas, decoração, brinquedos, material escolar, ferramentas, bomboniere e petshop.

O executivo acrescenta que o novo empreendimento tem o propósito de entregar aos londrinenses produtos de boa qualidade para as suas casas, com preços justos e muitas novidades. Outro diferencial da loja é a arquitetura moderna e o ambiente confortável, que prometem transformar a experiência de compras em um momento agradável e de lazer para os clientes.

Fundada em 1997 com uma proposta que seguia o conceito das lojas de “1,99”, famosas na década de 90, a Casa China se reinventou com o passar dos anos e adotou um modelo de negócio que une economia e qualidade em um amplo portfólio com produtos de variados segmentos.

Hoje, a empresa trabalha com diversos itens importados, que passam por uma triagem rigorosa com testes para validar a qualidade dos produtos antes de serem colocados à venda. Além disso, o grupo trabalha com renomadas marcas, como Tramontina, Tilibra, Disney, Estrela, Faber Castell, Plasvale, Plasútil, Vonder, Sanremo, Arthi, Foroni, Bic, Nadir Figueiredo e Wheaton.

Mesmo seguindo um ritmo de expansão acelerado, a empresa conseguiu manter a gestão familiar por meio de um Conselho Gestor, formado por membros da família, além de contar com o auxílio de consultorias e profissionais com experiência em outras redes varejistas. “Apesar do nome, somos de origem japonesa e tentamos, diariamente, repassar a nossa tradição, essência e valores para o negócio. Nessa mega loja em Londrina, trabalharemos para conquistar a confiança dos londrinenses e para estabelecer um vínculo com essa cidade maravilhosa”, completa Nomura.

