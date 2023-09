Desfile da independência no Pinheirinho reúne 5,4 mil participantes; programação cívica continua

Centenas de moradores do bairro Pinheirinho e região se reuniram neste domingo (3/9) para prestigiar o desfile cívico-militar em comemoração aos 201 anos da Independência do Brasil e que reuniu 5,4 mil participantes na Avenida Winston Churchill.

O desfile integra as festividades da Semana da Pátria em Curitiba, que também conta com apresentações do Auto da Independência.

O encerramento da celebração acontecerá com o tradicional desfile na Avenida Cândido de Abreu, no dia 7 de setembro.

No Pinheirinho, o desfile teve a presença do prefeito em exercício, Marcelo Fachinello, que destacou a importância de olhar para o futuro com esperança e união.

“É preciso olhar para o nosso país vislumbrando um futuro em que todos caminham na mesma direção. Este é o momento de celebrar os nossos símbolos, nossa bandeira, nosso hino e a independência do nosso país que é continental”, celebrou Fachinello.

O desfile é produzido pela Administração Regional Pinheirinho com a colaboração das secretarias municipais. Várias escolas municipais e estaduais participam, além de/ Banda Lyra, Exército, Cindacta, polícias Civil e Militar, Guarda Municipal, grupos de escoteiros, fanfarras, CTG 20 de Setembro, orquestras e outras associações da sociedade civil.

Civismo

Morador do Pinheirinho, José Augusto Gonçalves, 39 anos, acordou cedo para garantir um excelente lugar para ele e os familiares verem o desfile. Acompanhado da filha Victória Gonçalves, 12 anos, e da mãe, Luiza Gonçalves, 77 anos, José foi prestigiar o desfile da esposa, servidora pública da Saúde.

“Há mais de três anos venho aos desfiles, neste ano trouxemos até cadeiras para assistir com mais conforto. Viemos aplaudir e dar apoio para a minha esposa”, contou José.

Quem também se levantou cedo para conseguir um bom lugar foi Fabiana Mandira, 44 anos, moradora do Sítio Cercado. Acompanhada do filho Elian Mandira, 19 anos, soldado do Exército, eles foram assistir ao sobrinho que este ano integra o desfile pelo Círculo Militar do Paraná.

“Chegamos as 8 horas da manhã, todo ano a gente vem ao desfile aqui no Pinheirinho e no dia 7 de Setembro também vamos assistir no Centro Cívico. É uma tradição familiar”, declara Fabiana.

Presenças

Também compareceram ao evento o administrador Regional do Pinheiro, Reinaldo Boaron; a deputada estadual Marcia Huçulak; os vereadores Mauro Bobato e Beto Moraes; o major Fabrício Dias de Souza, representando o Cindacta II; o tenente coronel José Augusto Vicente Castiél, da Quinta Divisão do Exército; major Damião dos Santos, do 13º Batalhão de Policia Militar; o delegado-geral da Polícia Civil, Fábio Amaro; a delegada da Polícia Civil Taís Melo; major Simão, do Grupamento do Corpo de Bombeiros; o tenente coronel da Polícia Militar, Omar Bail; e Cristiane Jakymiu, representando a Secretaria de Estado da Educação.

Apresentações do Auto da Independência

Segunda-feira (4/9)

15h – Memorial de Curitiba – Rua Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco

(regionais Matriz, Santa Felicidade e Boa Vista)

Terça-feira (5/9)

10h – Rua da Cidadania do Fazendinha – Rua Carlos Klemtz, 1700

(regionais Pinheirinho e Portão)

Quarta-feira (6/9)

10h – Rua da Cidadania do Boqueirão – Av. Marechal Floriano Peixoto, 8.430

(regionais Boqueirão e Cajuru)