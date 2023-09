Brasil vence em estréia do Diniz e recorde de Neymar

Reportagem: Fernando Plantes

Na estreia do técnico Fernando Diniz, o Brasil goleou a Bolívia por 5 a 1 na noite desta sexta-feira (8), no Estádio Olimpico Mangueirão, em Belém (PA). O jogo foi válido pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Os gols da seleção brasileira foram marcados pelos atacantes Rodrygo, duas vezes, Raphinha e Neyma7, que também anotou dois e superou Pelé como o maior artilheiro da história da Canarinho, com 79 gols. O atacante Ábrego descontou com um golaço.

Por mais que a Bolívia esteja longe de ser um adversário poderoso, a goleada por 5 a 1 do Brasil na estreia nas eliminatórias deixou uma primeira boa impressão para o torcedor com o padrão do Dinizismo.

A liberdade para Neymar circular por onde quisesse em campo funcionou, e o craque foi além do recorde de gols com uma boa atuação com direito a quase golaço, chute no travessão e um festival de dribles. Uma noite para “se divertir” como definiu o treinador na coletiva de imprensa.

O protagonismo do camisa 10 veio acompanhado de grandes performances de nomes como Rodrygo e Raphinha. Com Renan Lodi colocado na linha ofensiva, o Brasil tirou a sobra da defesa boliviana e permitiu que os atacantes infernizassem os adversários sempre que ficavam no mano a mano.

Sem pressão na saída de bola, o Brasil se estruturou no esquema 3-2-5 nas ações de ataque e teve muito volume no campo ofensivo. Lodi e Rodrygo se entrosaram bem pela esquerda, enquanto Raphinha, com menos frequência, teve o auxílio de Danilo. O Brasil se deitou no ataque e só não foi para o intervalo goleando por conta da grande atuação do goleiro Viscarra.

No meio campo, Bruno Guimarães foi o ponto de equilíbrio com conhecimento evidente dos conceitos de jogo de Diniz. No lance do primeiro gol, foi dele a bola longa para Raphinha tabelar, finalizar e Rodrygo escorar no rebote.

Neymar foi um caso à parte, perdeu um penalti e teve um quase golaço em arrancada ainda no primeiro tempo um exemplo do quanto circulou por vários setores do campo. O lindo lance começou ao receber a bola quase no meio de campo e partir em direção ao gol. Em alguns momentos, ele conversava com os zagueiros e recebia a bola atrás de Casemiro.

Na volta do intervalo, o Brasil foi arrasador e verticalizou as ações para encontrar espaços na bem postada defesa da Boliviana. Raphinha teve a boa atuação recompensada com o segundo gol, e Bruno Guimarães deu um lindo passe para Rodrygo marcar o terceiro.

A partir daí, os holofotes voltaram para o show de Neymar. Em duas jogadas de Raphinha pela direita, o camisa 10 apareceu bem para finalizar no centro da área e marcar um lugar na história. O 78º e 79º do maior artilheiro de todos os tempos da Seleção. É claro que não devemos tirar o mérito do Pelé que segundo a CBF marcou 95 gols pela seleção, mas a FIFA oficialmente contabiliza 77 gols para o rei.

O Brasil volta a campo pelas Eliminatórias na próxima terça-feira (12), às 23h, quando enfrenta o Peru, em Lima.

FICHA TÉCNICA

Eliminatórias – 1º rodada

Brasil 5 x 1 Bolívia

Brasil

Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Ibañez) e Renan Lodi (Caio Henrique); Casemiro, Bruno Guimarães (Joelinton) e Neymar; Raphinha, Rodrygo (Gabriel Jesus) e Richarlison (Matheus Cunha).

Técnico: Fernando Diniz.

Bolívia

Viscarra; Bejarano (Cuéllar), Quinteros, Jusino e Suárez; Villamíl, Céspedes (Ursino), Medina, Arrascaita e Fernández (Roca); Marcelo Moreno (Ábrego).

Técnico: Gustavo Costas.

Local: Mangueirão, em Belém (PA).

Data: 8/9/2023.

Horário: 21h45.

Público pagante: 48.183 pessoas.

Renda: R$ 10.887.550,00

Gols: Rodrygo (BRA), aos 16/1º e 7/2º, Raphinha (BRA), aos 2/2º, Neymar, aos 16/2º e aos 48/2º, Ábrego (BOL).

Amarelos: Neymar (BRA) e Marcelo Moreno (BOL).

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (PAR).

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldivar (PAR).

VAR: Carlos Benítez (PAR).