Gestora do Condor é coautora do Livro Mulheres no RH

A Editora Leader reuniu as experiências de 32 líderes influentes do RH brasileiro no livro “Mulheres no RH: Uma Aula Prática da Alta Performance de Renomadas Líderes – Edição Poder de uma Mentoria”. Uma das coautoras da coletânea é a paranaense Charmoniks Heuer, gerente de RH do Condor – uma das maiores redes supermercadistas do Brasil que gera mais de 13 mil empregos no Paraná e Santa Catarina.

Com o título “O Brilho nos Olhos faz a Diferença na Conexão entre as Pessoas”, o capítulo da Charmoniks contou sobre a trajetória que ela percorreu até chegar na área de Recursos Humanos, partindo de sua atuação como professora. A profissional também abordou alguns cases de estratégias que colocou em prática dentro da empresa para melhorar o setor de RH e, consequentemente, impactar positivamente na vida das pessoas. “Vejo o RH como uma parte fundamental das empresas, pois independentemente da tecnologia utilizada, um negócio sempre é movido por pessoas”, afirma.

Com o objetivo de trazer uma visão prática de aulas ministradas pelas 32 coautoras, o livro traz conselhos perspicazes sobre como construir equipes de alto desempenho, desenvolver habilidades de liderança, promover a diversidade e inclusão, além de abordar questões específicas relacionadas à gestão de pessoas e ao ambiente corporativo. Cada capítulo é enriquecido com exemplos reais e histórias inspiradoras, tornando a leitura envolvente e estimulante.

A obra faz parte do Selo Editorial Série Mulheres, idealizado por Andréia Roma, CEO da Editora Leader, e aborda as estratégias utilizadas para as líderes alcançarem a alta performance no RH. A coordenação de Mulheres no RH ficou a cargo de Andréia e Lilia Vieira. Já a coordenadora da Série Mulheres foi Tania Moura.

Quem são as autoras

Lilia Vieira, Ana Menegotto, Audrey Paciello, Carmina Velasco, Charmoniks Maria da Graça Heuer, Cristiane Yamamoto, Débora Helena da Silva Pinto, Fabiana Sampaio, Fernanda C. Burin, Fernanda Mendes, Gabriele Carlos, Hellen Rosa Ferreira, Heloisa Barreto Cunha Ramos, Isadora Gabriel, Jacqueline Vasconcelos, Janaina Tavares, Katia Bortoluzzi, Laira Seus, Lilian Kac, Lilian Perez, Lilian Sousa, Marcia Batista, Marcia Franciscato Drysdale, Maria Antonietta Russo, Marina Hóss, Natália B. Lima, Samantha Politano, Silene Rodrigues, Simone H. Beier, Valéria Duarte, Vanessa Cotosck e Vilde Picolini.

Sobre a Editora Leader

Reconhecida como referência internacional na elaboração de projetos Educacionais, Corporativos e Acadêmicos, a Editora Leader tem como marca registrada a publicação de livros de coautoria que reúnem especialistas de renome ou empreendedores de alta performance. A empresa também conta com publicações de autores únicos e de organizações.

Homenageada pelo pioneirismo no lançamento de vários projetos editoriais pelo Recordes Brasileiros (RankBrasil), pela publicação de livros femininos e outros trabalhos no mundo corporativo, a Leader tem foco em levar conhecimento atualizado e relevante para a formação de jovens ou de profissionais já atuantes no mercado.

Ao longo de mais de uma década, tornou-se a única editora comportamental voltada ao desenvolvimento humano no Brasil, pois suas obras têm o propósito de ensinar através de livros.

Ficha técnica

Editora: Leader; Edição padrão (31 agosto 2023)

Páginas: 416 páginas

ISBN: 978-85-5474-145-7

Dimensões: 16cm x 21cm Valor: R$ 89,90

Site: https://editoraleader.com.br/livro-mulheres-no-rh-volume-3

Divulgação: WBC COMUNICAÇÃO

E-mail: [email protected]

Luciana Gavloski: 41 991326135

Veronica Gavloski: 41 991426135