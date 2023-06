Condor Connect realiza oficina Growth para startups

Para quem tem uma startup e quer transformá-la em um case de sucesso, o Condor Connect realiza no dia 3 de julho, das 19h às 21h30, uma oficina presencial, exclusiva de Growth, que vai ensinar como obter resultados, impulsionar o crescimento exponencial e ajudar a reter clientes.

Durante a oficina, os participantes vão conferir na prática como aplicar o ciclo Lean Growth, os melhores hacks de vendas, aumentar a base de clientes, além de terem acesso a insights inovadores e ferramentas práticas para impulsionar o crescimento do negócio.

“Essa oficina foi planejada para levar conhecimento técnico e prático com o objetivo de intensificar o crescimento de uma startup e potencializar resultados com indicadores certos, além de ser uma grande oportunidade de realizar networking com outras mentes criativas”, destaca a CEO do Condor Connect, Kauana Yrina.

As vagas são limitadas e a inscrição deve ser feita no link https://pag.ae/7ZspnQYxR

