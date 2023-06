Quando procuramos a palavra “frio” no dicionário, a primeira definição que encontramos é: temperatura baixa. Mas você sabe quais são as consequências do frio? Como nosso corpo reage ao sentir frio? O frio ajuda ou prejudica? Para esclarecer essas e outras dúvidas trouxemos 15 curiosidades sobre o frio.

1. Colocar gelo em cima do machucado ajuda na recuperação

O gelo faz com que os vasos dilatados contraiam-se e, com isso, diminui o fluxo sanguíneo.

2. Sentimos mais frio quando estamos com febre

Em casos de febre, o corpo geralmente está com uma temperatura maior que a do ambiente. Sendo assim, o corpo cede calor ao ambiente, gerando a sensação de frio.

3. Ao colocar sal no gelo, as latas gelam mais rápido

O sal, por ser um soluto que não evapora facilmente, ao ser misturado com o gelo (H2O sólida), diminui o ponto de fusão. Dessa forma, há diminuição da temperatura da água, favorecendo o resfriamento da lata.

4. As células reprodutivas são armazenadas no frio

Essas células são armazenadas em baixa temperatura para que a viabilidade seja preservada. Com isso, elas podem ser utilizadas até mesmo depois de meses ou anos.

5. Os metais parecem mais frios do que a madeira

Os metais são condutores térmicos, e a madeira é um tipo de isolante. Sendo assim, os metais realizam as trocas de calor com mais facilidade, passando a sensação de serem mais frios que outros materiais.

6. Usamos a bolsa d’água fria para diminuir as inflamações

Colocar a bolsa d’água na parte do corpo que dói diminui o processo inflamatório por causa da contração dos vasos sanguíneos.

7. Urinamos mais no frio

Isso ocorre porque, quando há baixa temperatura, perdemos menos água pelo suor. Desse modo, urinamos mais.

8. Ao passar por uma cirurgia no dente, os dentistas recomendam ingerir bebidas/comidas frias

Depois de uma cirurgia, comemos alimentos gelados porque o frio promove vasoconstrição dos vasos sanguíneos, diminuindo o fluxo de sangue no local e, consequentemente, reduzindo a pressão na região. Isso leva à diminuição da dor e do inchaço.

9. O frio pode matar pessoas/animais

A morte pode ocorrer por causa da hipotermia, que é quando há exposição prolongada ao frio, como quando neva ou quando a pessoa fica mergulhada em um lago gelado. Esse problema ocorre quando a temperatura do corpo cai abaixo de 35 ºC e pode ser fatal para as pessoas que atingem temperaturas menores que 27 ºC.

10. Algumas árvores perdem mais folhas no frio

As árvores que perdem folhas em um determinado período são chamadas de decíduas. Como no inverno há uma menor disponibilidade de água líquida, a perda de folhas nesse período garante maior economia de água para a planta.

11. Quando o dia amanhece frio, o carro que foi abastecido com álcool pode demorar a ligar

O álcool, para entrar em combustão, exige uma temperatura maior do que a gasolina, por isso, em dias frios, as velas de ignição devem trabalhar para produzir a temperatura ideal para a combustão do etanol. Além disso, o óleo torna-se mais denso, as reações químicas da bateria ocorrem de forma mais lenta etc.

12. Passar álcool na pele dá uma sensação momentânea de frio

Quando o álcool está sobre a pele, o calor da área é absorvido, ocorrendo a vaporização (passagem do estado líquido para o gasoso). Como temos a saída de calor da área em contato com o álcool, sentimos um frescor no local.

13. Tomar bebida alcoólica em dias frios dá uma sensação de aquecimento do corpo

O álcool é uma substância que promove a vasodilatação de artérias e arteríolas, fazendo com que o sangue flua com mais velocidade pelo corpo, mas ocasiona uma perda de calor interna em virtude do aumento do diâmetro dos vasos, calor esse que promove a sensação de aquecimento.

14. A água do radiador não congela em dias frios

Essa água não congela porque é misturada a uma substância (como o etilenoglicol) não volátil (que não vaporiza com facilidade) que diminui consideravelmente o ponto de congelamento da água.

15. Em dias frios, sentimos mais dor

A baixa pressão que ocorre no tempo frio causa uma diminuição da produção de cortisona e adrenalina, hormônios que atuam no controle da dor. Outra teoria explica que as terminações nervosas ficam alteradas com mudanças de pressão, aumentando a percepção de dor. A baixa temperatura pode também estar relacionada com a contração de músculos que ficam próximos a nervos e articulações, aumentando a dor.

Fonte: Brasil Escola