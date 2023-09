Desfile cívico-militar em Curitiba celebra a Independência do Brasil

A cidade de Curitiba comemorou o Dia da Independência do Brasil, nesta quinta-feira (7/9), com o tradicional desfile cívico-militar na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico. O evento que celebra os 201 anos de independência do país, reuniu centenas de pessoas que chegaram cedo para prestigiar os 4 mil integrantes que desfilaram pela avenida.

Representando o prefeito Rafael Greca e o vice-prefeito Eduardo Pimentel, o presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Marcelo Fachinello, acompanhado da esposa, Milena Fachinello, participou da cerimônia, reforçando a importância do evento para a cidade.

“Esse é um momento em que devemos ressaltar a nossa democracia, valorizar os nossos símbolos, nossa bandeira, o hino nacional. É uma honra acompanhar o desfile cívico-militar, prestigiar a nossa Guarda Municipal, nossas escolas municipais e enaltecer a cidadania”, declarou Fachinello.

Compromisso com a Pátria

O desfile, que já é uma tradição na cidade, contou com a participação de diversas instituições, unindo forças militares e civis em uma demonstração de respeito à Pátria. Tropas do Exército, membros da Guarda Municipal, heróis do Corpo de Bombeiros e representantes de várias instituições governamentais não militares marcharam lado a lado com escolas civis, militares e cívico-militares.

O público presente ao evento teve a oportunidade de apreciar bandeiras e uniformes históricos, bem como saudar ex-integrantes do Batalhão Suez e das Forças de Paz, que contribuíram para a preservação da paz e da segurança em diversas partes do mundo.

Antes do desfile principal na Avenida Cândido de Abreu, às 8h, ocorreram duas revistas da tropa, comandadas pelos líderes da 5ª Divisão de Exército, reforçando a excelência e a disciplina das forças armadas brasileiras. Além disso, como parte da cerimônia, o Fogo Simbólico da Pátria foi apresentado no início das comemorações.

O desfile contou ainda com a participação de escolas militares e grupamentos, incluindo tropas da Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar do Paraná, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal de Curitiba. Além disso, instituições governamentais não militares, como Defesa Civil e Setran, também marcaram presença, reforçando o compromisso conjunto com a segurança e a soberania do país.

O encerramento do desfile foi marcado pela passagem de um grupamento de cavalos composto por integrantes do Clube do Cavalo do Paraná, da Polícia Militar e do Colégio Militar de Curitiba. O Fogo Simbólico da Pátria foi então solenemente apagado, simbolizando o encerramento das comemorações da Independência.

Presenças

Também prestigiaram o desfile, representando o governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, o secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Hudson Teixeira; o ex-governador do Paraná, Orlando Pessuti; o chefe da Casa Militar, Coronel Sérgio Vieira Benício; o comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Vasco; o coordenador executivo da Defesa Civil Estadual, Coronel Fernando; o comandante geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Jeferson; o secretário Estadual do Planejamento, Guto Silva; o deputado estadual, Tito Barichello; o comandante da 5ª Divisão do Exército, General de Divisão, José Ricardo Vendramin Nunes; o comandante da 5ª Região Militar, General de Brigada, Ivan Alexandre Corrêa Silva; o comandante da Artilharia Divisionária da 5ª Divisão de Exército, General de Brigada, Ricardo Santos Taranto; o comandante do CINDACTA II, Cel. Aviador, Jano Ferreira dos Santos; o Capitão dos Portos do Estado do Paraná, Capitão-de-Mar-e-Guerra, Anderson Brito de Melo; o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador, Luiz Fernando Tomasi Keppen; o secretário Municipal de Defesa Social e Trânsito, Coronel Péricles de Matos; o comandante da Guarda Municipal, Carlos Celso dos Santos Jr. e o presidente do Diretório Regional do Paraná da Liga de Defesa Nacional, Coronel Figueiredo.