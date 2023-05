Maio Amarelo terá evento de conscientização no Condor Nilo Peçanha

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância dos cuidados para evitar acidentes de trânsito, será realizado neste sábado, no Condor Nilo Peçanha, um evento dos 10 anos do Maio Amarelo – considerado o mês internacional de segurança no trânsito.

Com o tema: “No trânsito, escolha a vida!”, o evento promoverá a interação da população com policiais, que darão dicas sobre como tornar o trânsito mais seguro. A Rádio Táxi Faixa Vermelha também estará no evento com uma motorista para transmitir dicas básicas de mecânica e segurança. Já pensando no público infantil, o Detranzinho distribuirá cartilhas para pintar sobre o tema.

Segundo o superintendente do Condor, Wanclei Said, os acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte e ações como essa são fundamentais para levar esclarecimentos e dicas para a sociedade. “O Maio Amarelo precisa de apoio para que mais pessoas sejam atingidas por conteúdos que conscientizem e que salvem vidas”.

A ação está sendo idealizada pelo Conselho de Segurança do Batel, Centro Cívico, São Francisco e Jardim Botânico, do Conseg Mulher, da Secretaria de Segurança Pública do Paraná e com o apoio do Condor Super Center.





Divulgação: WBC COMUNICAÇÃO

E-mail: [email protected]

Luciana Gavloski: 41 991326135

Veronica Gavloski: 41 991426135