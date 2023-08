Empate com sabor de vitória

Reportagem: Admilson Leme | Direto Ligga Arena

O Athletico-PR, empatou com o Fluminense, por 2×2, na noite deste domingo (27/08), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 21° rodada do Brasileirão.

O Athletico não contou com o jogador Fernandinho que compriu suspensão automática. Na lateral direita, Khellven foi vendido ao CSKA, e não atua mais pelo clube. Madson foi o seu substituto. Na lateral esquerda Esquivel foi vetado pelo DM dando oportunidade para Vinícius Kauê e de última hora o goleiro Bento sentiu a posterior da coxa e foi vetado tbm pelo DM do Furacão.

Já o Fluminense do técnico Fernando Diniz, veio com uma equipe reserva, já poupando os titulares , pensando no confronto de quinta feira, contra o Olímpia pela Copa Libertadores.

Primeiro Tempo

O jogo começou bem movimentado, com ambas equipes buscando o ataque, e em uma cobrança de falta de Vitor Bueno, aos 12 minutos, após um bate rebate, a bola sobrou para o zagueiro Caca, que chutou com força para abrir o placar.

Porém aos 19 minutos, em lance polêmico e de interpretação, o VAR, chamou o árbitro Raphael Claus, que já tinha aplicado o cartão amarelo no lateral Vinícius Kauê, e mudou a decisão aplicando o cartão vermelho.

O Athletico teve que improvisar com Cuello na lateral esquerda e Vitor Roque solo no ataque.

Aproveitando de ter um jogador a mais em campo o Fluminense começou a precionar embusca do empate. Foi onde aos 25 minutos, após cruzamento Lele cabeceou e por pouco não igualou o placar.

Mesmo assim aos 30 minutos Cannobio, quase ampliou com um bom chute da entrada da área que foi defendido pelo goleiro Pedro Rangel.

Aos 33 minutos, Vitor Bueno foi substituído por Zé Ivaldo, levando a torcida toda a protestos contra o técnico Wesley Carvalho.

Aos 39 minutos Léo Fernandes em uma bela cobrança de falta quase empata, foi onde brilhou o goleiro Léo Link que conseguiu espalmar a bola que ainda tocou na travessão.

Segundo Tempo

O jogo manteve a mesma pegada da primeira etapa, com o Fluminense com um jogador a mais, buscando o gol de empate e o Furacão se defendendo.

Aos 30 minutos após muita pressão a equipe visitante empatou a partida com o lateral Guga que recebeu de Yony na área, cortou o defensor Cacá, e tocou com tranquilidade na saída do goleiro Léo Link

E aos 42 minutos, Martinelli cruzou na área e João Neto cabeceou livre para virar o placar.

A torcida do Athletico, revoltada com o técnico Wesley Carvalho pediram a saída do treinador e já começaram a deixar a arena.

Já nos acréscimos, brilhou a estrela de Vitor Roque, que aproveitou o cruzamento de Cuello e cabeceou sem chances para o arqueiro do Fluminense, que nada pode fazer.

Classificação

Com o resultado, o Athletico está na sétima posição, com 33 pontos. Já o Fluminense, na quinta colocação, com 35 pontos.

Próximos Jogos

O Athletico recebe na Ligga Arena, o Atlético-MG, no próximo sábado (02/09) pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h.

O Fluminense vai ao Paraguai, enfrentar o Olímpia, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, na quinta feira (31/08), às 21h30.

Ficha Técnica

CAMPEONATO BRASILEIRO

2º Turno – 21ª Rodada

ATHLETICO 2×2 FLUMINENSE

Local: Ligga Arena

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Fabrini Beviláqua Costa (Fifa-SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Gols: Cacá 12 do 1º; Guga 30, João Neto 42 e Vitor Roque 47 do 2º

Cartões amarelos: Vitor Roque, Vinícius Kauê, Vidal, Canobbio (CAP); Lima, Marlon, Yony González (FLU)

Athletico

Léo Linck; Madson, Thiago Heleno, Cacá e Vinícius Kauê; Erick (Alex Santana), Vidal (Hugo Moura) e Vitor Bueno (Zé Ivaldo); Cuello, Canobbio e Vitor Roque (Pablo).

Técnico: Wesley Carvalho

Fluminense

Pedro Rangel; Marlon, David Braz (João Neto) e Thiago Santos (Alexsander); Guga, Martinelli, Lima, Daniel (Isaac) e Leo Fernandez; Lelê e Yony González.

Técnico: Fernando Diniz

Renda: R$ 767.885,00

Público total: 23.630