Coritiba perde para o Fortaleza e segue na ZR

Reportagem: Fernando Plantes

O Coritiba perdeu a sua quinta partida consecutiva ao ser derrotado pelo Fortaleza por 3 a 1, neste domingo à noite, no estádio Presidente Vargas, na capital cearense, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nos primeiros minutos o Fortaleza já mostrou que não daria moleza para Coritiba. Na base de muita velocidade de seus atacantes e mobilidade dos meio-campistas, passou a dominar totalmente as ações em campo. O Coritiba, acuado, nem teve força para tentar explorar os contra-ataques.

Mesmo assim, os gols saíram somente pouco antes do intervalo. O primeiro saiu num pênalti confirmado pelo VAR depois de três minutos. Robson puxou pela camisa Lucero na pequena área, quando ele tinha chances de até marcar o gol. O próprio Lucero cobrou o pênalti com força, do lado direito do goleiro Gabriel, que saltou do outro lado.

Já nos acréscimos, aos 48 minutos, saiu o segundo gol. A jogada começou com um lançamento de Pedro Augusto para Guilherme, em disputa com a defesa. Dentro da área, a bola bateu no goleiro Gabriel e sobrou para Lucero, totalmente livre, só tocar para o fundo do gol.

O ritmo foi mantido no começo do segundo tempo e o terceiro gol saiu de maneira inesperada. Marinho cobrou falta perto da grande área, mas a bola saiu fraca e parecia que morreria nos braços de Gabriel. Mas ela caiu e passou entre as pernas do goleiro, um verdadeiro “frango” na gíria do futebol, após o gol, Gabriel ficou no chão se queixando de uma lesão muscular na perna. Depois disso, ele acabou substituído por Luan Polli.

Com o placar praticamente definido, o Fortaleza deu uma relaxada e o Coxa diminuiu aos 22 minutos, quando Kuscevic desviou de cabeça uma cobrança de escanteio. O zagueiro subiu sozinho e desviou no canto direito de João Ricardo.

Este gol animou a equipe alvi-verde que passou a frequentar mais a área cearense. E conseguiu um pênalti quando Titi empurrou Robson e cometeu pênalti. O árbitro Matheus Delgado Candançan foi chamado pelo VAR, observou as imagens e confirmou a penalidade máxima.

O próprio Robson foi para a cobrança, mas bateu muito forte, a bola subiu, raspou o travessão e saiu para delírio da torcida que passou a provocar o ex-atacante tricolor. Após isso o Coxa não teve mais força para tentar reverter a situação e amargou mais uma derrota no campeonato.

Com esta vitória, o Fortaleza chega aos 32 pontos, em oitavo lugar, e fica tranquilo para virar a chave e focar agora nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Coritiba segue com 14 pontos, em penúltimo lugar, na zona de rebaixamento.

Pelo Brasileirão, os dois times voltam a campo no outro fim de semana. O Fortaleza vai enfrentar o Fluminense, no Rio de Janeiro, domingo (3), às 16h, enquanto o Coritiba vai á capital paulista enfrentar o São Paulo, também domingo, mas às 20h30.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 3 X 1 CORITIBA

FORTALEZA – João Ricardo; Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi e Escobar; Caio Alexandre, Pedro Augusto (Lucas Sasha) e Pochettino (Lucas Crispim); Marinho (Yago Pikachu), Guilherme (Silvio Romero) e Lucero (Thiago Galhardo).

Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CORITIBA – Gabriel (Luan Polli); Natanael (Hayner), Kuscevic, Reynaldo e Jamerson; Bruno Gomes, Sebastán Gomes e Matheus Bianqui (Fransérgio); Marcelino Moreno (Garcez),Diogo Oliveira (Lucas Barbosa) e Robson.

Técnico: Thiago Kosloski.

GOLS – Lucero, aos 41 (pênalti) e 48 minutos do primeiro tempo. Marinho, aos 14, e Kuscevic, aos 22 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Titi, Escobar e Marinho (Fortaleza). Robson, Matheus Bianqui, Sebástian Gómez, Jamerson e Reynaldo (Coritiba)

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA – R$ 23.495,00.

PÚBLICO – 12.467,00.

LOCAL – Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).