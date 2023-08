Como estão os principais clubes de Curitiba na temporada 2023

Reportagem: Fernando Plantes

Continuamos atualizando mensalmente, como estão os clubes Athletico, Coritiba e Paraná Clube nesta temporada de 2023, tanto na área esportiva e também administrativa.

Athletico

O início de Agosto foi um pouco indigesto para a torcida rubro-negra, pois o time decepcionou e foi eliminado precocemente da Conmebol Libertadores na fase de Oitavas de Final diante do Bolívar. O Athletico perdeu no jogo de ida na altitude de La Paz/Bolívia pelo placar de 3 a 1 e no jogo da volta conseguiu buscar o placar, triunfando por 2 a 0, mas não o suficiente para reverter e a disputa pela vaga as Quartas foi para a cobrança de penalidades, no qual o Furacão não conseguiu repetir as vitórias das 10 últimas disputas de penalti e acabou sucumbindo para a equipe boliviana pelo placar de 5 a 4.

No Brasileirão, única competição que restou ao time, a meta atleticana é ficar entre os 4 primeiros e conseguir a vaga direta para a Conmebol Libertadores 2024, ano em que o clube comemora seu centenário. Atualmente o Athletico está na sexta posição no campeonato.

Ainda na área do futebol o Athletico foi o segundo clube no Brasil que mais gastou em contratações nesta janela do meio do ano, foram R$ 28,8 milhões e trouxe quatro reforços. O Furacão comprou dois jogadores que entraram no top-10 de contratações mais cara da história, mas ainda deixou lacunas no elenco após sete saídas.

No período de um mês, a diretoria rubro-negra contratou o lateral-esquerdo Lucas Esquivel, o zagueiro Cacá, o volante Vidal e o meia Bruno Zapelli.

Na parte administrativa o grande impasse continua sendo o pagamento do estádio. O que já estava acordado no trato para encerrar o embate entre Athletico, prefeitura e governo estadual, agora voltou a ser indeferido por decisão da 4ª Vara da Fazenda. A decisão pode levar o caso ao STJ, mas passará pelo TJPR antes. O Clube já havia dado uma entrada de R$ 50 milhões, em junho.

Outro assunto que teve bastante repercussão, foi a decisão favorável ao clube, para cobrar os direitos de transmissões das rádios em jogos na Ligga Arena. O parecer inédito, feito pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) na terça-feira, é mais um capítulo de uma disputa de 15 anos. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) discorda e recorrerá.

Com a deliberação, o Furacão tem o direito de embolsar valores das emissoras em partidas como mandante, seja com transmissão no estádio ou no estúdio. Também se aplica para quem transmite como rádio no Youtube.

Coritiba

O Coxa ainda vive seu martírio na zona de rebaixamento, apesar da efetivação do cargo de técnico titular á Thiago Kosloski, a equipe alviverde vive momentos de agonia na principal competição nacional.

Na tabela os números não são nada favoráveis, beirando á um rebaixamento eminente, são apenas 3 vitorias em 20 jogos e para se livrar dessa posição incômoda, o Coxa terá que fazer uma “campanha de campeão” no segundo turno do Brasileirão.

Com isso a nova SAF, fez com que o clube fosse a agremiação que mais contratou jogadores nesta segunda janela de transferências. O Coritiba contratou dez atletas: Diogo Oliveira, Edu, Fransérgio, Hayner, Lucas Barbosa, Maurício Garcez, Reynaldo, Maurício Antônio, Sebastián Gomez e Islam Slimani.

O argelino Islam Slimani é com certeza a principal contratação do verdão, o atacante carrega grande experiência no futebol europeu e já disputou uma Copa do Mundo pela Argélia. Em 2014, ele esteve no Brasil e marcou o gol da classificação da seleção para as oitavas de final, no 1 a 1 com a Rússia, na Arena da Baixada.

Na Copa, ele disputou quatro partidas e balançou as redes duas vezes. A Argélia foi eliminada pela Alemanha na fase mata-mata. Pela Argélia, Slimani soma ao todo 94 jogos e 44 gols, com o título da Copa Africana de Nações, em 2019.

Paraná Clube

O Paraná Clube segue sem calendário para a equipe profissional nesta temporada, mas no cenário juridíco, as coisas andam bem agitadas.

Já se passaram mais de 70 dias desde a aprovação do plano de recuperação judicial (RJ) pelos credores, mas a decisão segue na 2ª Vara de Falências de Curitiba. Não há uma previsão para o desfecho do caso, mas o processo segue em andamento. E uma das últimas atualizações foi a confirmação do aumento do número de credores do Tricolor.

Neste documento, a CBAJ aponta o crescimento dos credores para 453 antes eram 428. São ex-treinadores, como Ademir Lobo, que trabalhou no sub-23 do Paraná Clube; ex-atletas, como o goleiro Bruno Grassi; e empresas, como a Sanepar, que teve confirmada a dívida tricolor de cerca de R$ 260 mil. Além disso, houve ajustes nos processos do ex-presidente Luiz Carlos Casagrande, dos ex-paranistas Ricardinho (o volante) e Wellington Silva (o atacante do gol de mão) e da Think Ball, empresa de agenciamento de jogadores do empresário Marcelo Robalinho.

Com a atualização da semana passada, o Paraná tenta renegociar R$ 123.053.430,30 em dívidas, cerca de R$ 4 mi a mais do que o levantamento anterior. Enquanto isso, a empresa que negocia com o Paraná Clube a compra da SAF aguarda o desenrolar dos fatos.