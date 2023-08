Asfalto e Unidade de Saúde novos para o Umbará

Na Regional Bairro Novo, neste mês de agosto, estamos destacando, agradecendo em nome dos moradores, duas importantes obras.

Quem utiliza a rua José Angelo Miqueletto no Umbará, está recebendo obras do Programa Asfalto Sobre Saibro, criado pelo Prefeito Greca sob a responsabilidade dos profissionais da SMOP. Ainda fechada, para a implantação das galerias celulares no rio Ponta Grossa. É asfalto, galeria pluvial e sinalização.

E a UBS Umbará II também está saindo do forno. A nova unidade vai ser entregue em breve. Construída em terreno próprio da prefeitura que assim se livrará de aluguel. Ela substitui a antiga que sofreu um incêndio Nosso obrigado ao Coordenador de Assuntos Comunitários, o amigo Romar Antonio de Oliveira. Sempre ligado nos coloca a par destas obras especiais no bairro.