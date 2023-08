Águia de Ouro prossegue com trabalho exemplar

Em mais um final de semana produtivo a equipe ÁGUIA DE OURO FUTEBOL CLUBE, Capão raso, teve sucesso com seu treino e aproveitamento nota mil das crianças e adolescentes.

Na manhã de sábado servido um cafezinho especial para os atletas e familiares. Esse projeto é diferenciado se destacando por suas ações, sempre no contra turno escolar. Está ativo desde 25/07/1993 treinando criança e adolescente de 7 a 17 anos de forma gratuita.

Obrigado e gratidão a todos que contribuem de alguma forma com o treinador Barbosa e seu belo trabalho.

Parabéns a todos que participam e que ajudam.