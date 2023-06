Bala baiana de brigadeiro | Esse doce é o melhor de todos!

Os fãs de bala baiana vão à loucura com essa opção de brigadeiro!

Essa bala baiana de brigadeiro é o docinho que você precisava na sua vida!

Ingredientes:

2 xícaras de açúcar

1 xícara de água

1 colher (sopa) de vinagre de maça

700g de leite condensado

2 colheres (sopa) de manteiga

5 colheres (sopa) de chocolate em pó

1 colher (sopa) de pó dourado comestível

Modo de preparo: Em uma panela adicione o açúcar, o vinagre e a água, deixe ferver até virar um calda. Reserve.

Em uma panela adicione o leite condensado, o chocolate em pó mexa e por fim a manteiga. Mexa até chegar em ponto de brigadeiro de enrolar. Reserve e espere esfriar.

Com as mãos untadas com manteiga, faça bolinhas e leve para gelar por 30 minutos.

Banhe os brigadeiros na calda e finalize com o pó dourado comestível para decorar.