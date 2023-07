Aurora Polar – um espetáculo natural incrível

A Aurora Polar é um fenômeno óptico e luminoso que ocorre nas proximidades das zonas polares através de partículas energizadas vindas do Sol. Tais partículas compostas por prótons e elétrons ultrapassam as linhas magnéticas do planeta e ao entrar em contato com os gases atmosféricos provocam os efeitos luminosos que podem ser em forma de mancha, ralo, arco, faixa ou véu e ainda diferentes cores, como verde, vermelho, violeta e azul. Os gases que em contato com tais partículas promovem tais efeitos são o oxigênio e o nitrogênio.

Como citado anteriormente, a aurora polar ocorre próximo às zonas polares. Aurora Boreal é o nome dado ao fenômeno quando esse ocorre no hemisfério norte enquanto Aurora Austral é o nome dado ao fenômeno quando esse ocorre no hemisfério sul. Tais fenômenos podem ocorrer tanto no verão quanto no inverno, porém é dificilmente visto durante o verão, pois se torna invisível à luz do dia nesse período. São melhores vistas em períodos de setembro – outubro e em fevereiro – março.

As auroras não são particularidades da Terra, pois como é um fenômeno externo pode vir a ocorrer em outros planetas próximos ao Sol, como Vênus, Marte, Saturno e Júpiter.

Por Gabriela Cabral