Após estar perdendo por 2 a 0, Athletico reage e empata com o Palmeiras na Ligga Arena

Reportagem: Fernando Plantes

Após estar perdendo por 2 a 0, o Athletico reagiu depois de ficar com um jogador a mais no segundo tempo e buscou o empate com o Palmeiras, neste domingo (2), na Ligga Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão 2023.

Apesar das circunstâncias do do jogo, o resultado em casa foi ruim, pois afasta a equipe paranaense dos primeiros colocados da tabela. Com 20 pontos, o clube fica na nona colocação, três atrás do próprio Palmeiras, quarto colocado. O líder segue sendo o Botafogo com 33 pontos.

Sem o goleiro Bento e o volante Fernandinho, suspensos, o rubro-negro manteve o restante do time-base utilizado pelo técnico interino Wesley Carvalho, que buscava a terceira vitória consecutiva. Léo Linck e Hugo Moura foram as novidades no time.

Já a equipe paulista entrou em campo com seu elenco bastante modificado. Titulares como Raphael Veiga, Artur e Dudu foram poupados. Nem o técnico Abel Ferreira, suspenso, estava no banco de reservas.

E com apenas dois minutos de jogo, o duelo já pegou fogo. Zé Ivaldo cometeu pênalti infantil em Endrick, ao acertar o cotovelo no rosto do atacante enquanto protegia a bola, levou cartão amarelo, mas poderia ser o vermelho. A sorte atleticana foi que o jovem atacante bateu mal e Léo Linck agarrou com tranquilidade.

Aos 22 minutos, Endrick se redimiu. Sem marcação, aproveitou cruzamento e de peixinho abriu o placar. O camisa 9 ainda mandou uma bola na trave, enquanto o furacão pouco incomodaram o goleiro Weverton.

O Athletico voltou para o segundo tempo ainda com pouco repertório ofensivo e, apesar de ter mais posse de bola do que o rival, não conseguia ser perigoso.

Mas o pior aconteceu, após falha novamente da defesa, tomou o segundo aos 11, quando Gabriel Menino entrou na área e finalizou para o gol, com desvio em Thiago Heleno.

Aos 19 minutos, um lance que mudou o panorama do jogo. Gustavo Garcia cometeu pênalti ao desviar chute de Vitor Roque com o braço, em lance apontado pelo VAR. Como já tinha amarelo, o lateral foi expulso.

Vitor Bueno converteu e iniciou a pressão rubro-negra, que resultou no empate pouco depois, aos 27 minutos. Em jogada ensaiada, Bueno encontrou Madson, que ajeitou de cabeça para Vitor Roque só empurrar de cabeça para o gol.

A pressão atleticana seguiu e a torcida acreditava na nona virada da temporada. O camisa 9 teve a chance ao roubar a bola no campo de defesa e arrancar até a área adversária. Porém, Vitor Roque perdeu o equilíbrio e não finalizou, desperdiçando a melhor oportunidade para virar.

O melhor em campo pelo rubro-negro foi o jovem Vitor Roque. O atacante prova a cada jogo que é diferenciado. Bem posicionado, fez seu quinto gol nos últimos quatro jogos e curiosamente marcou o milésimo gol do Athletico na era dos pontos corridos do Brasileirão, desde 2003. Destaque também para Vitor Bueno, que fez ótimo jogo taticamente.

O pior foi o zagueiro Zé Ivaldo. Cometeu um pênalti infantil no início da partida que poderia até culminar na expulsão e falhou exageradamente durante os 90 minutos. Pedro Henrique também falhou diretamente no primeiro gol palmeirense.

A próxima partida do Furacão é nesta quarta-feira (5), contra o Flamengo, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2023.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO BRASILEIRO – 13ª rodada

02/07/2023

Local: Ligga Arena, em Curitiba.

Público: 33.111 pessoas.

Renda: R$ 1.913.120,00

Athletico 2 x 2 Palmeiras

Athletico:

Léo Linck; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo (Marcelo Cirino); Khellven (Madson), Erick, Hugo Moura (Alex Santana), Vitor Bueno e Christian (Cuello); Canobbio (Terans) e Vitor Roque.

Técnico: Wesley Carvalho

Palmeiras:

Weverton; Gustavo Garcia, Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan; Richard Ríos (Gabriel Menino), Naves (Luan), Luis Guilherme (Fabinho) e Jhon Jhon; Endrick (Rony) e Breno Lopes (Mayke).

Técnico: João Martins

Gols: Endrick (P), aos 22/1º, Gabriel Menino (P), aos 11/2º, Vitor Bueno (A), aos 21/2º, aos Vitor Roque (A), aos 27/2º.

Cartões amarelos: Madson, Zé Ivaldo e Vitor Roque (CAP) e Gustavo Gómez, Gustavo Garcia (PAL).

Cartão vermelho: Gustavo Garcia (PAL).

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Mauricio Coelho Silva Penna (Fifa-RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS).