Área atingida pelo petróleo

No Brasil, a maioria das plataformas petrolíferas existentes está em águas profundas. Quando ocorre um acidente de petróleo ou ocorre vazamento de óleo de um navio petroleiro ou até mesmo de um oleoduto, as equipes de limpeza precisam agir rapidamente para tentar reduzir o impacto do acidente.

Os técnicos especializados, conhecidos como “equipe de limpeza”, conseguem diminuir o impacto causado pelo acidente, cercando a mancha de óleo para evitar que ela se espalhe e continue contaminando rios ou até mesmo o mar. Após esse processo, eles iniciam a recuperação da área, separando o óleo da areia e da água, para que o óleo possa ser reaproveitado.

O processo de extração de petróleo é considerado uma atividade de alto risco ambiental, mesmo com todos os cuidados tomados pelas equipes de extração.

Um dos mais graves acidentes ocorridos no Brasil (especificamente na baía de Guanabara) foi em janeiro de 2.000, quando um duto se rompeu e lançou ao mar mais de um milhão de litros de petróleo, afetando vários quilômetros do manguezal e provocando a morte de vários animais.