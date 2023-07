Curiosidades sobre “Aos trancos e barrancos” na literatura ibérica

Aos trancos e barrancos

Um termo inicialmente utilizado na literatura medieval ibérica.

Curiosidades

O termo “aos trancos e barrancos” tem origem na literatura medieval ibérica. Ele é utilizado para descrever uma situação em que algo é feito de forma irregular, com dificuldades e obstáculos ao longo do caminho.

Na época medieval, a expressão era usada para descrever a ação de andar a cavalo por caminhos acidentados, em que o cavaleiro tinha que se esforçar para superar os obstáculos naturais do terreno.

Com o passar do tempo, a expressão passou a ser usada de forma figurada, para descrever qualquer situação em que algo é feito com dificuldades e de forma irregular.

Atualmente, o termo “aos trancos e barrancos” é utilizado para descrever situações em que algo é feito de forma precária, com dificuldades e improvisações.

É importante ressaltar que essa expressão não possui um significado negativo, mas sim uma conotação de superação e esforço para alcançar um objetivo, mesmo diante das adversidades.

Portanto, quando alguém diz que está fazendo algo “aos trancos e barrancos”, significa que está enfrentando dificuldades, mas está se esforçando para seguir em frente e alcançar seus objetivos.

