Conhece bem este bicho?

Rinoceronte

Aproveitando e lembrando o dia 22 foi, dia do rinoceronte, vamos falar deste animal que se destaca pelo seu grande porte. Antes de tudo, é um mamífero, como nós e sua origem e habitat natural ficam na África e na Ásia.

Eles se dividem entre cinco espécies identificadas por algumas diferenças como a cor da pele, o número e tamanho dos cornos (laterais), e pelos alimentos que consomem. Herbívoros, se alimentam com uma grande variedade de plantas, têm uma pele grossa e resistente, para proteção das intempéries e também para minimizar a ação de predadores e até mesmo do sol. Sua visão é péssima, mas acabe sendo compensada pelo bom olfato e audição aprimorada. Solitários e territoriais, marcam seu espaço com fezes e urina.

Sua vida dura em média 40 anos na natureza e estão ameaçados de extinção por causa da caça ilegal e da destruição do seu habitat natural.



Rinocerontes são animais de grande porte encontrados na África e Ásia. Pertencem ao grupo dos mamíferos e apresentam uma alimentação herbívora. Duas características marcantes nesses animais é a presença de cornos, os quais são muito visados comercialmente, e uma pele grossa, que, em algumas espécies, lembra uma grande armadura. Rinoceronte é um termo usado para se referir à cinco espécies diferentes, e algumas delas estão caminhando para a extinção.

Classificação dos rinocerontes

Rinoceronte é um termo utilizado em referência a cinco espécies diferentes. Todas essas espécies, no entanto, fazem parte do reino Animalia, filo Chordata, classe Mammalia, ordem Perissodactyla e família Rhinocerotidae. As espécies de rinoceronte viventes são:

Rinoceronte-branco (Ceratotherium simum);

Rinoceronte-negro (Diceros bicornis);

Rinoceronte-indiano (Rhinoceros unicornis);

Rinoceronte-de-sumatra (Dicerorhinus sumatrensis); e

Rinoceronte-de-java (Rhinoceros sondaicus).

Como podemos perceber, essas cinco espécies estão distribuídas em quatro gêneros.

Características gerais dos rinocerontes

Apesar de o termo rinoceronte não ser utilizado exclusivamente para uma única espécie, as cinco espécies desse mamífero apresentam algumas características em comum. De maneira geral, todos os rinocerontes são animais de grande porte, apresentam pernas curtas e um corpo largo.

A presença de cornos é também uma característica marcante desses animais, mas há algumas variações referentes ao número dessas estruturas. A maioria das espécies apresenta dois cornos, sendo observada a presença de um único corno apenas no rinoceronte-indiano. Naqueles que apresentam dois cornos, estes apresentam tamanhos desiguais. Nos rinocerontes-brancos, o corno mais longo pode atingir até 1660 mm. Entre todas as espécies de rinoceronte, o rinoceronte-de-java é o que apresenta os menores cornos. Nos adultos, os cornos medem cerca de 25 cm de comprimento.

Os rinocerontes possuem orelhas curtas e olhos pequenos. A pele desses animais é grossa, conferindo a aparência de armadura em algumas espécies. Apesar de serem mamíferos, os pelos são escassos. A cor da pele desses animais varia de uma espécie para outra, sendo observados indivíduos de cor cinza, amarelo-marrom e marrom-escuro.

No que diz respeito à pele, uma característica marcante no rinoceronte-de-sumatra é a presença de duas dobras cutâneas profundas que circundam o corpo do animal na região entre as pernas e o tronco. Essa característica é importante para diferenciá-lo de outras espécies de rinoceronte.

Os rinocerontes são animais herbívoros, ou seja, alimentam-se de vegetais. A depender da espécie de rinoceronte estudada, é possível observar preferências alimentares distintas.

Esses animais são territoriais e marcam seu território com urina e fezes. Um fato curioso é que eles depositam suas fezes em pilhas, as quais podem atingir até 1 metro de altura.

Mamíferos que podem correr até 45 km/h, os rinocerontes são mais ativos durante a noite e início da manhã. Esses animais são solitários, entretanto, durante o período de acasalamento, observa-se a aproximação entre os indivíduos. Além disso, podemos perceber fêmeas acompanhadas de seus filhotes.

As fêmeas de rinocerontes dão à luz a cada dois anos e, geralmente, um único filhote. A gestação dura cerca de 420 a 570 dias. Após o nascimento, o filhote fica junto à mãe, permanecendo ao seu lado até o nascimento do próximo filhote. Os rinocerontes vivem cerca de 50 anos e a maturidade sexual é alcançada entre 7 e 10 anos, nos machos, e 4 e 6 anos, nas fêmeas.

Fonte: Rinocerontes: características, espécies, ameaças