Tirol é a marca mais lembrada em Santa Catarina pelo 22º ano consecutivo

Pela 22ª vez consecutiva, a Lacticínios Tirol é consagrada como a marca mais lembrada pelos consumidores catarinenses na categoria Leite, de acordo com o renomado Prêmio Top of Mind. Promovido pelo Instituto Mapa em parceria com a NSC, esse prêmio é baseado em uma pesquisa sem respostas pré-determinadas, permitindo que os participantes mencionem espontaneamente a primeira marca que lhes vem à mente ao pensar nesse segmento específico.

Na sua 28ª edição, o Prêmio Top of Mind reconheceu um total de 37 categorias, distribuídas entre Top População e Top Executivos. A Tirol, mais uma vez, conquistou o topo do pódio na preferência dos consumidores catarinenses, fortalecendo ainda mais sua posição nesse mercado altamente competitivo.

O gerente de marketing da Tirol, Rodnei Guariza, expressou sua honra e gratidão pelo reconhecimento consecutivo da marca em Santa Catarina. “Receber este reconhecimento pelo 22º ano consecutivo nos enche de orgulho e nos motiva a continuar oferecendo produtos de qualidade superior e aprimorando a experiência de consumo dos catarinenses”, afirma.

Desde sua fundação em 1974, em Santa Catarina, a Tirol tem expandido seus negócios, contando atualmente com três unidades fabris no estado, situadas nas cidades de Treze Tílias, Chapecó e Pinhalzinho. Além disso, a empresa possui uma fábrica no Paraná, na cidade de Ipiranga. Com um compromisso sólido com a região, a Tirol emprega diretamente 1.800 pessoas, oferecendo uma ampla gama de mais de 150 produtos, incluindo leites, achocolatados, iogurtes, bebidas lácteas, requeijões, manteigas, queijos, cremes de leite, doces de leite e leites condensados.

A conquista da Lacticínios Tirol no Prêmio Top of Mind reafirma sua dedicação e excelência na indústria de laticínios, garantindo a satisfação dos consumidores e consolidando sua posição como referência nesse mercado em Santa Catarina.

