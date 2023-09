FAS e Defensoria vão até os bairros atender pessoas em situação de rua

Nesta quinta-feira (14/9), a Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR), em parceria com a Fundação de Ação Social (FAS), realizou um mutirão de atendimento voltado a pessoas em situação de rua no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) Boqueirão. A ação marcou um novo modelo de atendimento para esse público, levando os serviços diretamente às comunidades nos bairros, fora da região central.

No período das 9h às 13h, mais de 55 pessoas em situação de rua foram atendidas com orientação jurídica gratuita, encaminhamento para obtenção e retirada de documentos civis e consultas processuais.

Equipes da FAS fizeram a inclusão e atualização de dados das pessoas no Cadastro Único, sistema do governo federal que concede acesso a diversos benefícios sociais. Também encaminharam os participantes para serviços de assistência social e outras políticas públicas, de acordo com as necessidades individuais.

Descentralização

Essa foi a primeira vez que a Defensoria Pública e a FAS levaram esses serviços para fora da região central da cidade. Até então, todos os mutirões voltados para pessoas em situação de rua de Curitiba foram realizados na Praça Solidariedade, no Jardim Botânico, onde a Prefeitura mantém um complexo de atendimento para esse público.

Para o defensor público Antônio Vitor Barbosa de Almeida, essa descentralização é fundamental, pois muitas pessoas em situação de rua se deslocam por diferentes áreas da cidade.

“É importante que a gente não fique apenas na região central, pois as pessoas que estão nos bairros nem sempre frequentam o Centro para acessar serviços e vice-versa”, comentou o defensor público.

A diretora de Atenção à População em Situação de Rua da FAS, Grace Kelly Puchetti, ressaltou a importância desses mutirões que reúnem diversos serviços em um único local.

“Essa união de esforços agiliza o acesso a serviços e quem sai ganhando com isso são as pessoas em situação de rua, o público prioritário da assistência social no município”, disse Grace.

“Minha casa”

Atendido na Casa de Passagem Boqueirão e no Centro Pop, que funcionam no mesmo endereço, Domenique de Oliveira Moraes, 32 anos, buscou a equipe da Defensoria Pública para ter informações sobre dois processos que têm na Justiça de Santa Catarina.

Carioca, ele morou em Curitiba até 2016, retornou no ano passado e, desde então, é acolhido pela FAS. “A FAS ajuda a gente pra caramba, refiz minha documentação, tenho cama e comida”, explicou. Há dois meses, Domenique trabalha em uma oficina de carros, na função de funileiro, e atualmente aguarda a transferência para uma unidade de acolhimento institucional do município.

Com 22 anos, Rodrigo da Silva Almeida também procurou o mutirão para ter informações sobre parte da herança a que tem direito, após a morte do pai, e para fazer nova via do Título de Eleitor. “É bom participar dessas ações porque conseguimos tratar de vários assuntos de uma só vez”, comentou.

Rodrigo é acompanhado pela FAS há dois anos, desde que ficou em situação de rua. Atualmente ele é acolhido na Casa de Passagem Boqueirão e durante o dia é atendido no Centro Pop.

Com capacidade para atender 50 pessoas, a casa de passagem oferece cama, local para higiene e alimentação. No Centro Pop, que também atende em média 55 pessoas por dia, os usuários encontram atendimento social, além de atividades como rodas de conversa, música, esportes, cinema e jogos, como pingue-pongue e pebolim.