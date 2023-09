Bahia vence Coritiba no Couto Pereira, na estreia de Ceni.

Reportagem: Admilson Leme

O Bahia, venceu o Coritiba por 4×2, na noite desta quinta-feira (14/09), no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 23° rodada do Brasileirão.

O jogo marcou as estreias do centroavante argelino Islan Slimani e do volante grego Andreas Samaris no Coritiba e de Rogério Ceni como técnico do Bahia.

Primeiro Tempo

A partida começou a todo o vapor, e já no primeiro minuto, após cruzamento de Hayner, Sebastián Gómez marcou o gol da equipe da casa.

Porém no restante da primeira etapa só deu Bahia, foi quando aos 11 minutos Raul Gustavo chutou na trave, a bola voltou para a pequena área, e Rafael Ratão com tranquilidade empatou a partida.

O Bahia buscou a virada e aos 29 minutos, o uruguaio Camilo Cândido, cruzou, o goleiro Luan Polli se atrapalha com Jamerson, e Thaciano chuta para o gol vazio.

E o terceiro gol não demorou a acontecer, quando o ponteiro chegava a 34 minutos, Camilo Cândido chutou ao gol e o goleiro Luan Polli se esticou todo para uma ótima defesa, mas no rebote Ademir aproveitou para marcar o terceiro gol da equipe visitante.

Já nos acréscimos da primeira etapa, o Coritiba chegou novamente a área adversária, mas parou em Marcos Felipe que fez uma baita defesa após cabeçada do argelino Islan Slimani.

Segundo Tempo

No retorno para a segunda etapa Kosloski e Rogério Ceni começam a fazer substituições em suas equipes.

Everaldo, aos 23 minutos, quase marca o quarto gol do Bahia, após receber um ótimo cruzamento ele força o goleiro Luan Polli fazer uma excelente defesa. Porém no lance seguinte, após lançamento, Biel recebe livre, Luan Polli sai desesperado da área, era o tempo da bola e Biel finaliza para o gol vazio.

O Bahia se acomodou com o placar e deu espaço para o Coritiba que chegou com perigo com Islan Slimani e com Robson. Já nos acréscimos, Robson cruzou para a área, Islan Slimani recebe e toca para Andrey que finaliza para marcar o segundo gol do Coritiba.

Como Fica

Com o resultado, o Coritiba está em 20º (último) lugar, com 14 pontos, 11 pontos atrás de Goiás e Bahia, primeiros times fora da zona de rebaixamento. Já o Bahia chegou aos 25 pontos e assumiu a 15ª colocação, abrindo quatro pontos de vantagem para o Santos, primeiro time dentro do Z4.

Próximos Jogos

O Bahia volta a campo na próxima segunda (18/09), contra o Santos, na Fonte Nova. E na quarta (21/09), o Coritiba visita o Vasco, pela 24ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

Coritiba 2×4 Bahia

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba;23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Publico – 20.775 total.

Coritiba: Luan Polli, Hayner (Natanael), Kuscevic, Thiago Dombroski e Jamerson; Samaris (Marcelino Moreno), Bruno Gomes (Andrey) e Sebastian Gómez (Diogo Oliveira); Kaio (Fransérgio), Robson e Slimani. Técnico: Thiago Kosloski.

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Raul Gustavo e Camilo Cándido; Rezende (Léo Cittadini), Yago Felipe (Acevedo) e Thaciano (Lucas Mugni); Ademir (Vitor Jacaré), Rafael Ratão (Biel) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Gols: Sebastián Gómez, a 1 minuto; Rafael Ratão, aos 10 minutos; Thaciano, aos 29; e Ademir, aos 34 minutos do primeiro tempo; Biel, aos 28 minutos, Andrey, aos 48 do segundo tempo;

Cartão amarelo: Hayner, Bruno Gomes e Thiago Dombroski, do Coritiba; Rezende, do Bahia;