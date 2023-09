Mesmo com muitos desfalques, Athletico vence o Flamengo

Reportagem: Fernando Plantes

O Athletico venceu o Flamengo por 3×0, na noite desta quarta-feira (13), em Cariacica-ES, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo começou com muita pressão em cima do Athletico e logo aos dois minutos, Gabigol exigiu boa defesa do goleiro Léo Linck em lance “mano á mano”. Após a pressão inicial, o Furacão conseguiu diminuir o ritmo dos cariocas e passou a sair mais para o jogo, subindo sua linha de marcação. Do outro lado, sem De Arrascaeta, os mandantes encontraram dificuldades na fase ofensiva e criaram oportunidades a partir de erros do Athletico.

Diante de um Flamengo pouco inspirado, o Furacão cresceu e chegou a uma chance de ouro de abrir o placar aos 21 minutos. Cuello recebeu de frente para Matheus Cunha, mas o goleiro salvou a equipe carioca. Contudo, logo depois, o arqueiro não segurou o chute de longe de Vitor Bueno, e o Zagueiro Cacá, como um centroavante, completou para o gol, abrindo o placar. Com a vantagem, o Furacão recuou suas linhas e dificultou ainda mais as ações do Mengão. Já no fim do primeiro tempo, a lei do ex quase agiu contra os paranaenses. O zagueiro Léo Pereira cabeceou, e Madson salvou quase em cima da linha, garantindo a vantagem para o time do técnico Wesley Carvalho no intervalo.

Com Vitor Bueno como destaque, o Athletico surpreendeu o Flamengo na volta do intervalo e pressionou em busca do segundo gol. Do outro lado, Jorge Sampaoli abriu mão do esquema com três zagueiros e tentou ganhar mais ofensividade. Entretanto, os cariocas seguiram pouco produtivos, tentando o empate na base do abafa e na qualidade individual de seus jogadores. A situação piorou ainda mais aos 20 minutos. Gabigol deixou o braço em Cuello e foi expulso de campo.

Com muita eficiência e dentro de sua estratégia, o Athletico fechou os espaços na marcação e buscou matar o jogo em um contra-ataque. A oportunidade tão esperada veio na cabeça de Pablo. Após lance de Esquivel, o centroavante finalizou de frente para o gol, mas o goleiro Matheus Cunha salvou. A resposta flamenguista chegou de imediato e quase foi fatal. Pedro chutou de fora da área e obrigou mais uma ótima defesa de Léo Linck.

Quando o confronto já parecia definido, Alex Santana recebeu um presente de Léo Pereira e fez o segundo gol. Já no apagar da velas, Rômulo sofreu pênalti de Everton Ribeiro após bate e rebate na área. Vitor Bueno cobrou bem e decretou a vitória.

O resultado deixou o Athletico próximo ao G-4 com a rodada ainda no início. O Furacão assumiu parcialmente a sexta posição, com 37 pontos, a dois do Flamengo, quarto colocado. O Rubro-Negro Paranaense volta a campo diante do Internacional, na próxima quinta-feira (21), às 19h30, na Ligga Arena. O Rubro-Negro Carioca, por sua vez, terá pela frente a ida da final da Copa do Brasil, diante do São Paulo, neste domingo (17), às 16h, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro –

2º Turno – 23ª rodada

Flamengo 0x3 Athletico

Local: Estádio Kléber Andrade (Cariacica-ES)

Horário: 21h30

Flamengo

Matheus Cunha; Fabricio Bruno, David Luiz (Allan/Igor Jesus) e Léo Pereira; Wesley, Thiago Maia, Gerson, Victor Hugo (Everton Ribeiro); Everton Cebolinha, Gabigol e Pedro.

Técnico: Jorge Sampaoli

Athletico

Léo Linck; Madson (Bruno Peres), Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Hugo Moura (Alex Santana) e Zapelli (Willian Bigode); Vitor Bueno, Cuello (Rômulo) e Pablo.

Técnico: Wesley Carvalho

Gols: Cacá aos 26′ do 1°T; Alex Santana aos 39′ do 2°T, Vitor Bueno aos 51′ do 2°T

Cartões amarelos: Wesley, Everton Ribeiro (FLA); Hugo Moura, Alex Santana (CAP)

Cartões vermelhos: Gabriel (FLA)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Mauricio Coelho Silva Penna (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP)