A Origem do Desodorante: Quando e como foi criado

A origem do desodorante

O desodorante é um produto utilizado para controlar o odor corporal causado pela transpiração. Mas você sabe quando e como ele foi criado?

O desodorante, como conhecemos hoje, foi inventado no final do século XIX, mais especificamente em 1888, pelo médico norte-americano Edna Murphey. Ela desenvolveu uma fórmula à base de alumínio que neutralizava o odor produzido pelas glândulas sudoríparas.

Antes disso, as pessoas utilizavam métodos improvisados para combater o mau cheiro. Algumas culturas, por exemplo, utilizavam ervas e especiarias para mascarar o odor nas axilas. Outros preferiam se banhar constantemente para evitar a transpiração excessiva.

No entanto, foi a invenção de Murphey que revolucionou a forma como lidamos com o odor corporal. A sua fórmula foi chamada de “Mum” e se tornou o primeiro desodorante comercializado no mundo. A partir daí, outras marcas surgiram e a indústria de desodorantes se expandiu rapidamente.

Com o avanço da tecnologia, os desodorantes passaram por diversas transformações. Hoje em dia, existem opções em spray, roll-on, creme e até mesmo antitranspirantes, que ajudam a controlar a produção de suor.

O desodorante se tornou um item indispensável para muitas pessoas, garantindo uma sensação de frescor e bem-estar ao longo do dia. Além disso, ele também se tornou um aliado na prevenção de odores desagradáveis e no cuidado com a higiene pessoal.

Agora que você conhece um pouco mais sobre a origem do desodorante, que tal experimentar diferentes opções e descobrir qual é a melhor para você?

Fonte: Brasil Escola