Athletico vence e se classifica em 1° do grupo G com 13 pontos

Reportagem: Rodrigo Monteiro – Direto Ligga Arena

O Furacão entrou em campo precisando de uma vitória simples para fechar a última rodada do grupo G da libertadores 2023 em 1° lugar, a vitória veio ao natural e foi de 3×0 na Ligga Arena em Curitiba.

O time rubro negro manteve a formação tática com 3 zagueiros, já no início do jogo Vitor Bueno acertou um belo chute de fora da área fazendo 1×0 para o Athletico em cima do Alianza Lima, a equipe dominou a etapa inicial e teve outras oportunidades para ampliar já no primeiro tempo, porém não conseguiu transformar em gols as oportunidades que apareceram.

No segundo tempo brilhou mais uma vez a estrela de Vitor Roque, o menino que esta sendo cogitado para jogar pelo Barcelona da Espanha na próxima temporada europeia deixou mais 2 gols com a camisa do Athletico na libertadores e garantiu a equipe como primeiro colocado de seu grupo.

Vitor Roque já tem 5 gols com a camisa do Furacão na libertadores (todas as edições que participou), Marco Ruben, Luisinho Neto e Lima fizeram 6 gols nesta competição defendendo a camisa do Furacão e são os maiores artilheiros.

Agora o Athletico aguarda o sorteio da próxima fase de mata-mata da Copa Libertadores que acontecerá no dia 5 de julho, às 13h do horário de Brasília.

O próximo compromisso do Furacão será pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, domingo (2), às 16h diante do Palmeiras pelo Brasileirão 2023.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 3 X 0 ALIANZA LIMA-PER

ATHLETICO-PR

Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno (Matheus Felipe) e Zé Ivaldo; Khellven, Erick, Fernandinho (Hugo Moura), Vitor Bueno (Alex Santana) e Christian; Cannobio (Terans) e Vitor Roque (Marcelo Cirino).

Técnico: Wesley Carvalho (interino).

ALIANZA LIMA-PER

Angelo Campos; Vilchez (Chávez), Míguez, Santiago Garcia e Lagos; Ballón, Jesús Castillo e Concha; Reyna (Zanelatto), Barcos (Sabbag) e Aldair Rodríguez (Cueva). Técnico: Guillermo Salas.

GOLS – Vitor Bueno, aos 7 minutos do primeiro tempo; Vitor Roque, aos 17 e aos 42 do segundo.

ÁRBITRO – Alexis Herrera (VEN).

CARTÕES AMARELOS – Zé Ivaldo (Athletico-PR); Míguez e Jesús Castillo (Alianza Lima).

LOCAL – Ligga Arena, em Curitiba (PR).