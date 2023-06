A origem da expressão “A preço de banana”

A expressão “a preço de banana” tem origem na época da colonização do Brasil. Ela surgiu como uma forma de descrever a venda de produtos por um valor muito baixo, fazendo referência ao fato de que as bananas eram abundantes e baratas no país.

Atualmente, a expressão é usada para descrever qualquer coisa que seja vendida por um preço muito abaixo do valor real. É comum ouvir pessoas dizendo que compraram algo “a preço de banana” quando fazem um bom negócio.

Essa expressão mostra como a cultura e a história do Brasil influenciam a linguagem cotidiana dos brasileiros. Mesmo após tantos anos desde a colonização, ainda usamos expressões que remetem àquela época.

Então, da próxima vez que você encontrar algo sendo vendido “a preço de banana”, lembre-se da origem dessa expressão e aproveite para fazer um bom negócio!

Fonte: gazetadobairro.com.br

Acompanhe mais Notícias de Curitiba, Notícias do seu bairro e Curiosidades aqui na gazetadobairro

Fonte: Brasil Escola