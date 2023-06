A estreia da maratona pioneira

A maratona é uma das modalidades mais prestigiadas dos jogos olímpicos e marca a história do esporte mundial. Além do evento olímpico, existem várias provas espalhadas pelo mundo que compõem um calendário fixo com atletas de diferentes países. No Brasil, a Maratona de São Paulo é o evento mais importante dessa modalidade esportiva antiga.

A maratona é mais antiga do que os jogos olímpicos modernos. Segundo estudiosos, essa corrida foi inventada durante as Guerras Médicas, quando gregos e persas lutavam pelo controle da Ásia Menor e da Península Balcânica. Na primeira parte desse conflito, os gregos venceram os persas na planície de Maratona, que dá nome ao esporte.

Naquela ocasião, a notícia da batalha precisava ser urgentemente comunicada aos gregos em Atenas. Para realizar essa tarefa, as tropas gregas escolheram o soldado habilidoso Filípides para percorrer os 42 quilômetros que separavam a cidade de Atenas da planície de Maratona. O esforço de Filípedes foi tão grande que, ao chegar em seu destino, ele anunciou a vitória grega e morreu devido ao desgaste da missão.

A primeira homenagem ao grego que percorreu heroicamente esses 42 quilômetros foi feita em Atenas, nas Olimpíadas de 1896. Naquela ocasião, o corredor Spiridon Louis venceu a competição com um tempo de duas horas, cinquenta e oito minutos e cinquenta segundos. Em 1908, nas Olimpíadas de Londres, a distância da competição foi aumentada ligeiramente para 42 quilômetros e 195 metros.

Em outubro de 2010, uma nova homenagem ao corredor Filípides foi realizada na Maratona de Atenas. Nessa edição especial, a corrida contou com a participação de doze mil competidores, o mesmo número de soldados gregos que participaram da batalha contra os persas. O vencedor dessa edição especial da prova recebeu um prêmio e teve seu nome marcado na história dessa modalidade esportiva.