“A história fascinante da pizza: da antiguidade ao mundo moderno”

A história da pizza começou aproximadamente no século VI a.C., quando povos do Mediterrâneo, como egípcios e gregos, inventaram a receita de uma espécie de pão árabe com uma massa plana, bem fina e em formato de disco. O alimento tinha como ingredientes água e farinha de trigo. Acredita-se que, com o tempo, o referido pão foi adaptado por povos de outras culturas, como fenícios e romanos. Esses povos passaram a temperá-lo, cobrindo-o com óleos, ervas e verduras. O pão que, no futuro, seria chamado de pizza somente chegou à Itália no século XVIII, mais especificamente à província de Nápoles, situada na região da Campânia, no sul do país. Inicialmente, o pão com cobertura era vendido na rua e conhecido como “prato dos pobres”, por ser barato. Com o tempo, os italianos aprimoraram a receita, colocando coberturas ou recheios mais variados em cima da massa. Os primeiros sabores de pizzas da Itália foram mastunicola, que tinha manjericão, banha, queijo e pimenta, e cecinielli, com pedaços de peixe. A pizzaria mais antiga do mundo chama-se Antica Pizzeria Port’Alba e foi inaugurada em 1738, em Nápoles, na Itália. O restaurante existe até hoje.

Como é a pizza italiana?

A pizza italiana é feita no forno a lenha. A pizza italiana popularizou-se por ser simples e rápida de fazer. A massa é formada por farinha, azeite de oliva, sal e fermento. Uma das curiosidades é que a farinha é feita à base de trigo puro batido em um pilão de pedra. O molho de tomates frescos e o queijo são colocados sobre a massa e são os itens que completam a base das receitas de pizza italiana. Quando pronta, a pizza é colocada em uma forma e, depois, é assada em um forno a lenha.

Pizza napolitana

Pizza napolitana tradicional. Criada na cidade italiana de Nápoles, a napolitana é uma das pizzas mais tradicionais da Itália e recebe esse nome porque foi nessa cidade que surgiu a pizza como ela é conhecida hoje. Com objetivo de evitar falsificações e imitações, em 2009, a União Europeia criou uma lei estabelecendo um selo para a verdadeira pizza napolitana. Segundo a lei, a receita de pizza napolitana original da Itália deve ter as seguintes características: Massa: diâmetro de, no máximo, 35 centímetros e de um a dois centímetros de altura. Recheio: tomate sem cascas, mussarela de búfala de Campânia, alho, azeite de oliva e basílico (folhas aromáticas).

Pizza marguerita

A pizza marguerita é um dos sabores de pizza mais pedidos no mundo. Marguerita é um dos sabores de pizza mais famosos da Itália e um dos mais pedidos do mundo. Veja abaixo os ingredientes da marguerita: massa (farinha, azeite de oliva, sal e fermento); molho de tomates frescos; muçarela de búfala; folhas de manjericão.

História da pizza marguerita

Em 1889, a rainha consorte da Itália, Margherita de Savoy, provou a receita de uma pizza inventada pelo chef napolitano Raffaele Esposito e adorou, especialmente porque a iguaria contava com alimentos que representavam a bandeira da Itália: branco, vermelho e verde. Por ter agradado a sua majestade, o chef Raffaele Esposito resolveu chamar o seu novo sabor de pizza de marguerita em homenagem à rainha. A pizza marguerita da Itália é o 11º melhor prato do mundo de 2022, de acordo com o estudo Taste Atlas.

Outros sabores de pizza italiana

Os sabores da pizza italiana variam conforme a região do país. Além da napolitana e da marguerita, há outros sabores considerados tradicionais. Veja-os abaixo: marinara: molho de tomate, alho, orégano, e azeite de oliva; 4 stagioni: molho de tomate, muçarela, azeitonas pretas, presunto, alcachofra, e cogumelos; diavola: molho de tomate, muçarela de búfala, manjericão, salame ou pepperoni americano, e azeite picante; capricciosa: alcachofra, cogumelos, presunto cru, e azeitonas pretas; parmiggiana: molho de tomate, queijo parmesão, berinjela, muçarela, e manjericão.

Pizza no mundo

A pizza é um dos pratos mais consumidos do mundo. Após o sucesso feito pela pizza marguerita, esse prato passou a ser conhecido em todo o mundo, e assim foi se popularizando. A pizza chegou aos Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX, trazida por imigrantes italianos. A primeira pizzaria aberta nos Estados Unidos chama-se Lombardi’s. O restaurante foi criado por Gennaro Lombardi em 1905 e localiza-se até hoje na Spring Street, no bairro Little Italy, em Nova York. As pizzarias somente se popularizaram nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Isso porque, na volta da guerra, os soldados queriam comer alguns dos alimentos que consumiram em sua estadia fora do país, entre eles a pizza, consumida quando estavam em cidades italianas. A partir daí, rapidamente, a massa agradou à população, e, com o passar dos anos, italianos montaram pizzarias ao redor do mundo, desenvolvendo também o sistema delivery.

Pizza no Brasil

A pizza de calabresa é a mais consumida no Brasil. A pizza chegou ao Brasil no século XIX por meio de imigrantes italianos. A primeira pizzaria do Brasil foi montada pelo pizzaiolo italiano Carmino Corvino. Em 1910, o chef abriu a Cantina Santa Genoveva, no bairro paulistano conhecido como Brás. A principal diferença entre a pizza italiana e a pizza brasileira é que a primeira valoriza mais a massa e o molho, sendo a cobertura mais leve. Já as pizzas daqui geralmente contam com coberturas mais grossas e com vários ingredientes.

Sabores de pizza mais pedidos no Brasil

Veja abaixo os cinco sabores de pizza mais pedidos pelos brasileiros: calabresa: molho de tomate, queijo muçarela e fatias de calabresa; portuguesa: molho de tomate, ovos cozidos, cebola, azeitona, ervilha, queijo e presunto; marguerita: pode seguir a receita tradicional italiana ou a muçarela de búfala pode ser substituída pela muçarela tradicional. frango com catupiry: molho de tomate, pedaços de frango, muçarela e queijo catupiry por cima; muçarela: molho de tomate, queijo muçarela, e orégano por cima.

Dia da Pizza

O Dia da Pizza é celebrado em 10 de julho no Brasil. A origem da data comemorativa remete ao ano de 1985, quando o então secretário de Turismo de São Paulo, Caio Luiz de Carvalho, realizou um concurso cultural para escolher as melhores pizzas dos sabores marguerita e muçarela. O concurso teve tanto sucesso que, desde então, o dia 10 de julho é considerado o Dia da Pizza no Brasil, data em que a maioria das pizzarias do Brasil faz promoções e descontos.

Fonte: Brasil Escola