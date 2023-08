A História do Vestido de Noiva

O vestido de noiva é um dos itens mais emblemáticos do casamento e, apesar de o branco ser uma escolha praticamente unânime no Brasil, a cor não é adotada desde sempre. Há alguns séculos, muitas noivas vestiam-se de vermelho, dourado, verde e, inclusive, preto. Isso porque a cor do vestido não era determinante nessa época, mas, sim, sua beleza e luxo, que tinham o intuito de enaltecer as posses das famílias, já que o matrimônio era fruto de contratos comerciais. Contents Tópicos deste artigo→ Qual é a origem da tradição do vestido branco para noivas? Essas diferentes cores continuam sendo adotadas em países como a Indonésia, onde as noivas optam por vestidos coloridos e bordados; Peru, cuja tradição na capital é vestir vermelho e preto; Paquistão, onde os tons escuros, como vermelho, rosa ou roxo, têm mais força; Índia, cuja veste tradicional é a Grega Choli, normalmente na cor vermelha; Itália, onde acreditam que o verde traz sorte e riqueza; entre outros. Todavia, na maioria dos países, o branco segue como a cor preferida.

→ Qual é a origem da tradição do vestido branco para noivas?

Apesar de o branco ser associado à pureza, inocência e até castidade, acredita-se que a origem da tradição de usar branco no dia do casamento está relacionada a outros fatores culturais, como o casamento de três rainhas e a cerimônia de coroação de Napoleão Bonaparte.

A coroação de Napoleão Bonaparte, em 1804, popularizou o uso do branco, já que o recém-intitulado imperador francês e sua esposa, Josefina, mandaram confeccionar trajes brancos bordados com fios de ouro para a cerimônia, que também foi marcada pela oficialização da união do casal.

O costume de usar vestido branco também pode ter começado com o casamento de algumas rainhas. Uns defendem que a tradição surgiu no século XVI graças à Rainha da Escócia, Mary Stuart, que optou por vestir branco no seu casamento em homenagem à família materna, cujo brasão tinha essa cor.

Outros relatos indicam que a pioneira foi a Rainha da França, Maria de Médici, que decidiu casar-se com um traje branco regado de detalhes dourados e decote quadrado em pleno século XVII, quando tons escuros e vestidos fechados até o pescoço eram predominantes. A associação da cor branca à pureza também foi feita nessa época por Michelangelo, já que a Rainha casou-se com apenas 14 anos.

Já a conotação romântica do vestido branco surgiu no século XIX com o casamento da Rainha da Inglaterra. Essa versão, que é uma das mais conhecidas, conta que Vitória foi uma das primeiras nobres a se casar por amor. Além de optar por um traje branco, incomum na época, a Rainha ousou ainda mais ao substituir sua coroa por flores na cabeça e véu, lançando mais essa moda.

Por Wanja Borges

