“Policiais militares apreendem 10 quilos de maconha em abordagem no bairro Sítio Cercado, em Curitiba”

Policiais Militares de RONE realizam abordagem e apreendem drogas em Curitiba

No bairro Sítio Cercado, em Curitiba, os policiais militares do RONE realizaram uma abordagem a um indivíduo suspeito que estava em um veículo Voyage. Durante a ação, os agentes de segurança encontraram uma embalagem plástica preta contendo aproximadamente 10 quilogramas de maconha. A descoberta foi feita no banco dianteiro do lado direito do automóvel. Além da droga, também foi encontrada uma quantia em espécie no valor de R$126,00 dentro do veículo.

O indivíduo que estava no carro foi informado sobre seus direitos constitucionais e detido em flagrante pelas autoridades.

Abordagem policial resulta na apreensão de drogas em Curitiba

No bairro Sítio Cercado, em Curitiba, os policiais militares do RONE realizaram uma abordagem a um indivíduo suspeito que estava em um veículo Voyage. Durante a ação, os agentes de segurança encontraram uma embalagem plástica preta contendo aproximadamente 10 quilogramas de maconha. A descoberta foi feita no banco dianteiro do lado direito do automóvel. Além da droga, também foi encontrada uma quantia em espécie no valor de R$126,00 dentro do veículo.

O indivíduo que estava no carro foi informado sobre seus direitos constitucionais e detido em flagrante pelas autoridades.

Policiais Militares de RONE apreendem drogas em abordagem em Curitiba

No bairro Sítio Cercado, em Curitiba, os policiais militares do RONE realizaram uma abordagem a um indivíduo suspeito que estava em um veículo Voyage. Durante a ação, os agentes de segurança encontraram uma embalagem plástica preta contendo aproximadamente 10 quilogramas de maconha. A descoberta foi feita no banco dianteiro do lado direito do automóvel. Além da droga, também foi encontrada uma quantia em espécie no valor de R$126,00 dentro do veículo.

O indivíduo que estava no carro foi informado sobre seus direitos constitucionais e detido em flagrante pelas autoridades.

Indivíduo é detido em flagrante com drogas em abordagem policial em Curitiba

No bairro Sítio Cercado, em Curitiba, os policiais militares do RONE realizaram uma abordagem a um indivíduo suspeito que estava em um veículo Voyage. Durante a ação, os agentes de segurança encontraram uma embalagem plástica preta contendo aproximadamente 10 quilogramas de maconha. A descoberta foi feita no banco dianteiro do lado direito do automóvel. Além da droga, também foi encontrada uma quantia em espécie no valor de R$126,00 dentro do veículo.

O indivíduo que estava no carro foi informado sobre seus direitos constitucionais e detido em flagrante pelas autoridades.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: plantao190.com.br