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Série brasileira sobre acidente com césio-137 entra no top 10 global da Netflix

Produção alcança 3,8 milhões de visualizações em uma semana e lidera audiência em diversos países

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Reprodução/ NetflixSérie brasileira sobre acidente com césio-137 entra no top 10 global da Netflix

A série brasileira Emergência Radioativa conquistou destaque internacional ao entrar no ranking global das produções mais assistidas da Netflix.

Lançada em 18 de março, a obra alcançou a quarta posição no top 10 mundial, somando 3,8 milhões de visualizações em sua primeira semana.

Além de liderar a audiência no Brasil, a produção também atingiu o primeiro lugar em países como República Tcheca e Eslováquia.

O título ainda figurou entre os mais assistidos em outras 23 nações da América, Europa e África, incluindo Argentina, México, Espanha, Itália e Portugal.

Baseada em fatos reais, a série retrata o acidente com césio-137 ocorrido em Goiânia, em setembro de 1987 considerado o maior desastre radiológico da história do Brasil.

Na época, uma cápsula contendo material radioativo foi retirada de um equipamento de radioterapia abandonado e acabou sendo manipulada por moradores, sem conhecimento dos riscos.

O conteúdo, que emitia um brilho azulado, foi levado para casa e compartilhado entre familiares e conhecidos, provocando contaminação e sintomas graves em diversas pessoas.

Na trama, o ator Johnny Massaro interpreta o físico responsável por identificar a origem da contaminação.

Johnny Massaro estará no elenco de "Emergência Radioativa" (Foto: Divulgação Netflix)

A produção se soma a outras obras que já abordaram o episódio, como o filme Césio 137 — O Pesadelo de Goiânia (1990), além de documentários e publicações sobre o caso.

Tags:
#NetflixSérieTop10#BrasilEmergência RadioativaStreamingGoiâniaGoiásCésio-137#sucessoMundoNotíciasTragédiaAcidente Nuclear
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