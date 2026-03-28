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Shopping Curitiba celebra os 333 anos da capital com distribuição gratuita de suculentas

Ação sustentável no Largo Curitiba convida moradores a celebrarem o aniversário da cidade com uma

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ReproduçãoShopping Curitiba celebra os 333 anos da capital com distribuição gratuita de suculentas

Em comemoração aos 333 anos de Curitiba, celebrados neste fim de semana, o Shopping Curitiba preparou uma homenagem especial para os moradores da capital.

Nos dias 28 e 29 de março, o empreendimento irá presentear os visitantes com mudas de suculentas, unindo a celebração do aniversário da cidade à conscientização ambiental.

​A iniciativa, que já faz parte do calendário de ações temáticas do shopping, busca reforçar o laço com a comunidade e promover mensagens de cuidado com a natureza.

A entrega será realizada no Largo Curitiba (Piso L2), ponto tradicional de encontro no centro de compras.

​Conexão com a Identidade Curitibana

​A escolha das suculentas como símbolo da ação não é por acaso. Conhecida nacionalmente por seu planejamento urbano e vastas áreas verdes, Curitiba tem na sustentabilidade um de seus pilares. Segundo a administração do shopping, a proposta é oferecer uma recordação que floresça junto com a cidade, alinhando o empreendimento aos valores de preservação ambiental que orgulham os curitibanos.

​Serviço:

​O quê: Distribuição de suculentas em homenagem aos 333 anos de Curitiba.

​Onde: Shopping Curitiba – Largo Curitiba (Piso L2). Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro.

​Quando: ​Sábado (28/03): Das 11h às 14h.

​Domingo (29/03): Das 14h às 17h.



Tags:
#CuritibaCuritiba333anosAniversário de CuritibaShopping CuritibaSuculentasDicas CuritibaCultura
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