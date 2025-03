Filme brasileiro "Ainda Estou Aqui" conquista prêmio inédito de Melhor Filme Internacional

O cinema brasileiro fez história na noite deste domingo (2), durante a cerimônia do Oscar 2025, realizada no Dolby Theatre, em Los Angeles (EUA).

Pela primeira vez, o Brasil garantiu a estatueta de Melhor Filme Internacional com Ainda Estou Aqui, produção original do Globoplay.

O longa superou concorrentes de peso na categoria, como o francês Emilia Pérez, favorito da crítica após vitórias no Globo de Ouro, Critics Choice Awards e Bafta, além da animação Flow, da Letônia, que vinha se destacando na temporada de premiações.

Também disputavam o prêmio A Garota da Agulha (Dinamarca) e A Semente do Fruto Sagrado, coprodução entre Alemanha, França e Irã.

Além do reconhecimento inédito, Ainda Estou Aqui segue na disputa por outras duas categorias: Melhor Atriz, com Fernanda Torres, e Melhor Filme.

Antes do feito histórico, o Brasil havia acumulado 14 indicações ao Oscar, sem nenhuma vitória. Entre os destaques nacionais que chegaram à premiação estão Central do Brasil (1999), Cidade de Deus (2004) e O Beijo da Mulher-Aranha (1986), este último em coprodução com os Estados Unidos.