Morre Ozzy Osbourne, lenda do rock

Ozzy Osbourne, um dos nomes mais emblemáticos da história do rock, morreu nesta terça-feira (22), aos 76 anos.

A informação foi confirmada por sua família por meio de um comunicado oficial. A causa da morte não foi divulgada.

Conhecido mundialmente como vocalista do Black Sabbath, banda considerada precursora do heavy metal, Ozzy faleceu menos de três semanas após anunciar oficialmente sua aposentadoria dos palcos.

Reprodução/Instagram @blacksabbath





Em 5 de julho, ele havia se apresentado pela última vez em Birmingham, sua cidade natal, ao lado dos antigos companheiros de banda. O show contou com participações especiais de ícones do rock como Metallica, Guns N’ Roses e Slayer.

Ozzy Osbourne durante o show de despedida do Black Sabbath há duas semanas. (Black Sabbath/Instagram)





"É com mais tristeza do que as palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu nesta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor", diz a nota da família, que também pediu respeito à privacidade neste momento de luto.

Do subúrbio inglês ao estrelato mundial

Nascido John Michael Osbourne em 1948, na cidade industrial de Birmingham, Inglaterra, Ozzy teve uma infância marcada por dificuldades financeiras.

Seu nome passou a ganhar destaque no final da década de 1960, quando fundou o Black Sabbath ao lado de Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward.

Com álbuns como Black Sabbath (1970), Paranoid (1970) e Master of Reality (1971), a banda foi pioneira na criação do som pesado que daria origem ao heavy metal.





A voz característica de Ozzy, aliada às letras sombrias e riffs intensos, transformou o grupo em um fenômeno mundial e referência para músicos das gerações seguintes.

Após deixar o Black Sabbath em 1979, Ozzy iniciou uma bem-sucedida carreira solo, lançando clássicos como Mr. Crowley, Crazy Train, Mama, I’m Coming Home e No More Tears.

Fora dos palcos, Osbourne também ficou conhecido pelo estilo de vida excêntrico e pelos episódios controversos, o mais famoso deles em 1982, quando mordeu a cabeça de um morcego durante um show ao vivo.

Ícone além da música

Entre 2002 e 2005, Ozzy estrelou o reality show The Osbournes, exibido pela MTV, ao lado da esposa Sharon e dos filhos. O programa mostrou o cotidiano da família e revelou um lado mais íntimo e cômico do roqueiro, conquistando um novo público e ampliando ainda mais sua popularidade.

Nos últimos anos, Ozzy enfrentou diversos problemas de saúde, incluindo complicações decorrentes do Mal de Parkinson e múltiplas cirurgias na coluna.

Em julho de 2025, ele anunciou oficialmente sua retirada dos palcos.

Ozzy Osbourne deixa a esposa Sharon, com quem era casado desde 1982, e cinco filhos.

Sua trajetória permanece marcada como um dos pilares do rock mundial, um verdadeiro símbolo da rebeldia, inovação e intensidade que definiram o gênero.