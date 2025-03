Por que Dizemos "X" na Hora da Foto?

O famoso "X" dito pelos brasileiros ao tirar fotos é uma adaptação nacional do "cheese", expressão usada por falantes da língua inglesa para estimular o sorriso diante das câmeras.

Tanto o "cheese" quanto o "X" forçam os cantos da boca para cima e fazem os dentes aparecerem, criando o efeito de um sorriso natural. O chiado do "X" ajuda a cerrar os dentes, enquanto o som do "i" abre os lábios.

A origem da expressão inglesa remonta a 1943, quando o jornal texano The Big Spring Herald publicou uma matéria intitulada "Precisa abrir um sorriso? Diga cheese." O artigo trazia um método curioso para garantir sorrisos espontâneos em fotografias. Segundo o texto, o embaixador americano Joseph Davies aprendeu essa técnica com um político, cujo nome não foi revelado.

O uso dessas palavras, no entanto, não tem relação com o queijo em si. O princípio é fonético: qualquer termo que provoque o mesmo movimento facial poderia ser utilizado. Em outros países, versões diferentes são adotadas. No México e na Argentina, por exemplo, o escolhido é "whisky", enquanto os franceses preferem "souris" (rato, em francês).

Curiosamente, nem sempre o sorriso foi o padrão em retratos. Na Inglaterra do século 19, a preferência era por expressões mais sérias. Para isso, os fotógrafos recomendavam que os modelos dissessem "prunes" (ameixa seca), garantindo lábios cerrados e uma aparência mais sóbria.

Se hoje o sorriso é quase obrigatório em fotos, é porque a cultura visual mudou. E, ao que tudo indica, o "X" brasileiro continua sendo um dos aliados nessa tradição.