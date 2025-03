Mocidade Azul conquista título do Carnaval de Curitiba

A Mocidade Azul garantiu o título de campeã do Grupo Especial do Carnaval de Curitiba em 2025.

A apuração das notas ocorreu na tarde desta segunda-feira (3), no Memorial de Curitiba, e consagrou a escola com 169,70 pontos.

Com o enredo “O chamado Sankofa. Vai Mocidade Azul. Volte e Pegue...”, a agremiação superou outras quatro concorrentes.

A vice-campeã foi a Deixa Falar, com 169 pontos, seguida por Enamorados do Samba (167,90), Acadêmicos da Realeza (166,30) e Leões da Mocidade (156,10).

Mocidade Azul soma mais um troféu em sua galeria. sendo a maior campeã do Carnaval de Curitiba, com 23 conquistas.

Também foram divulgadas as notas do Grupo de Acesso. A Imperatriz da Liberdade levou a melhor e garantiu a primeira colocação, somando 179,40 pontos. Em segundo lugar ficou a Embaixadores da Alegria, com 178,30 pontos.

As apurações reuniram representantes das escolas e apaixonados pelo carnaval curitibano, marcando oficialmente o encerramento das festividades deste ano.





Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Azul





Troféu Campeão Carnaval 2025