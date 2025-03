Escolas de Samba do Grupo Especial de Curitiba – 2005

O Carnaval de Curitiba, conhecido por sua energia e tradição, é palco de grandes disputas entre as escolas de samba do Grupo Especial. Em 2005, diversas agremiações brilharam, cada uma com sua história, símbolos e uma dedicação inabalável ao ritmo do samba.

Mocidade Azul





Fundada em 10 de janeiro de 1972, a Mocidade Azul é uma das maiores campeãs do Carnaval curitibano, com 22 títulos ao longo de sua trajetória. Suas cores azul e branco e o leão, seu símbolo, representam sua força e determinação. A escola, localizada no bairro Fazendinha, é conhecida pela sua longevidade e influência no cenário do samba local. Seu último título foi conquistado em 2023.

Leões da Mocidade





Com sua fundação em 17 de abril de 2007, os Leões da Mocidade têm apenas 17 anos de história, mas já se destacam no cenário carnavalesco de Curitiba. Suas cores: azul céu, branco e ouro, refletem a nobreza e a energia da escola, que tem como símbolos dois leões, uma coroa e um surdo. Localizada no Boqueirão, a agremiação é uma das mais recentes adições ao Grupo Especial.

Acadêmicos da Realeza