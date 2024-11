Curitiba dá início ao maior Natal de sua história nesta sexta-feira

A temporada natalina de Curitiba, intitulada Natal de Curitiba - Luz dos Pinhais 2024, começa nesta sexta-feira, 22 de novembro, com a estreia do espetáculo Auto da Anunciação do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo.

A apresentação inaugural será realizada às 19h30 no Largo da Ordem.

Com duração de 46 dias, esta edição promete ser a maior já realizada na capital paranaense, trazendo uma programação repleta de luzes, música, dança e experiências inéditas.

As apresentações artísticas acontecem até 23 de dezembro, enquanto a decoração natalina estará disponível para visitação até 6 de janeiro de 2025, marcando o Dia de Reis.

Para mais informações, acesse natal.curitiba.pr.gov.br. A cidade convida a todos para celebrar o espírito natalino em grande estilo!

