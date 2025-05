Homens passam quase um ano da vida observando mulheres

Uma pesquisa realizada com 3.000 britânicos revelou um dado curioso sobre o comportamento masculino: homens passam, em média, 43 minutos por dia observando cerca de 10 mulheres.

Ao longo de um ano, esse hábito soma aproximadamente 11 dias dedicados apenas à "atividade visual".

Entre os 18 e 50 anos, isso representa quase um ano inteiro da vida apenas olhando para mulheres.

Segundo o estudo, os locais preferidos para essa prática são, em ordem, supermercados, pubs e casas noturnas, ambientes com grande circulação de pessoas e oportunidades de interação.

Já entre as mulheres, o comportamento é mais discreto: elas observam, em média, seis homens por dia, durante cerca de 20 minutos.

Ainda assim, a receptividade à atenção visual masculina é limitada. Apenas 16% das mulheres afirmam gostar de ser observadas, enquanto 20% relatam se sentir constrangidas quando percebem olhares insistentes.

Os dados reforçam as diferenças de comportamento entre os gêneros e trazem à tona reflexões sobre limites do flerte, respeito no espaço público e a percepção feminina sobre o assédio disfarçado de interesse.