Preta Gil morre aos 50 anos

A cantora, atriz, apresentadora e empresária Preta Gil faleceu neste domingo (20), aos 50 anos, em decorrência de um câncer no intestino. A informação foi confirmada por sua assessoria de imprensa.

Filha do cantor e compositor Gilberto Gil, sobrinha de Caetano Veloso e afilhada de Gal Costa, Preta cresceu cercada por ícones da música brasileira.

Ela própria costumava dizer que nasceu em um “berço esplêndido”, tamanha a influência cultural em sua trajetória desde a infância.

Diagnosticada em janeiro de 2023 com um adenocarcinoma, tipo de tumor maligno no intestino, Preta passou por cirurgias, sessões de quimioterapia e radioterapia.

Nos últimos meses, ela se encontrava nos Estados Unidos, onde buscava um tratamento experimental após exaustivas tentativas no Brasil.

Durante o processo de tratamento, chegou a anunciar que o câncer havia entrado em remissão.

No entanto, em agosto de 2024, revelou que a doença havia retornado de forma agressiva, com tumores nos linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio.

Ao longo da vida, Preta Gil se destacou não apenas pela versatilidade artística, mas também pela postura firme diante de temas sociais, como o combate à gordofobia, a valorização da diversidade e a defesa da saúde mental.

Sua luta contra o câncer foi compartilhada de forma aberta com o público, tornando-se símbolo de força e transparência.

A morte de Preta Gil representa uma grande perda para a cultura brasileira.

Seu legado vai além da música e da televisão: está também na coragem com que viveu e inspirou milhões de pessoas.